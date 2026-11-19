Adrian Câciu critică poziția Partidului Național Liberal față de votul din Parlamentul României prin care a fost stabilit un plafon de 50.000 de lei pentru plățile în numerar. Fostul ministru al Finanțelor acuză formațiunea de schimbarea poziției față de anul 2023 și invocă prevederile Regulamentului (UE) 2024/1624.

Poziția exprimată de Adrian Câciu față de votul din Parlament

Deputatul Adrian Câciu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care analizează atitudinea reprezentanților Partidului Național Liberal cu privire la limitarea tranzacțiilor în numerar. Reacția vine după ce Parlamentul României a adoptat un act normativ care fixează un plafon de 50.000 de lei pentru plățile cash. Potrivit textului publicat de parlamentar, măsura menține în vigoare interdicția fragmentării plăților, precum și sancțiunile aferente nerespectării acestor reguli.

În postarea sa, Adrian Câciu le adresează liberalilor o serie de întrebări referitoare la schimbarea discursului politic pe tema utilizării numerarului în economie. Autorul mesajului susține că opoziția manifestată de o parte a parlamentarilor PNL față de acest proiect are legătură cu faptul că inițiativa legislativă nu a fost depusă de grupul lor parlamentar. În finalul postării, Câciu menționează că unii deputați liberali, printre care Florin Roman, au votat totuși în favoarea legii adoptate de Parlament.

Comparația cu declarațiile liderilor PNL din anul 2023

Un punct central al mesajului îl reprezintă comparația între atitudinea actuală a liberalilor și poziționările publice din anul 2023. Adrian Câciu amintește că, în urmă cu trei ani, conducerea și membrii PNL solicitau majorarea plafoanelor pentru plățile în numerar. În acel context, Nicolae Ciucă, Adrian Cozma și alți lideri ai partidului invocau principiul libertății economice în spațiul public și în presă.

De asemenea, fostul ministru citează poziția exprimată la acel moment de Gabriela Horga, care vorbea despre necesitatea „conservării libertății plăților cash”. În text se subliniază faptul că restricțiile din 2023 fuseseră promovate chiar de Ministerul Finanțelor, instituție condusă atunci de Marcel Boloș, pe care Câciu îl descrie drept un apropiat al lui Ilie Bolojan.

„În 2023, liberalii își rupeau cămașa pentru creșterea plafoanelor plăților cash. Nicolae Ciucă, Adrian Cozma și alți lideri PNL invocau libertatea economică, iar Gabriela Horga ne explica importanța «conservării libertății plăților cash»”, scrie Adrian Câciu.

Prevederile Regulamentului (UE) 2024/1624 privind combaterea evaziunii

Pentru a argumenta caracterul măsurii votate în Parlamentul României, Adrian Câciu face trimitere la legislația Uniunii Europene. Acesta citează Articolul 80 din Regulamentul (UE) 2024/1624, act normativ care instituie la nivel comunitar un plafon de 10.000 de euro pentru plățile în numerar efectuate în schimbul bunurilor și serviciilor. Potrivit regulamentului european, statele membre au posibilitatea de a stabili praguri inferioare acestei valori, fără a avea obligația de a impune limite mai restrictive.

În acest cadru legislativ, Câciu arată că pragul de 50.000 de lei votat de Parlamentul României se situează sub limita de 10.000 de euro prevăzută de normele europene. În ceea ce privește prevenirea și reducerea fenomenului de evaziune fiscală, fostul ministru al Finanțelor formulează o poziție privind instrumentele pe care statul ar trebui să le utilizeze.„Evaziunea se combate prin controale și aplicarea legii, nu prin suspectarea tuturor celor care folosesc numerar”, afirmă Adrian Câciu în mesajul său.

În încheierea intervenției sale, parlamentarul apreciază că renunțarea la principiile asumate anterior în favoarea alinierii la poziția conducerii partidului reprezintă o abandonare a doctrinei liberale.