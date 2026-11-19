La AXXIS Nova Resort & SPA din Mamaia Nord, plaja nu se caută. Se coboară la ea.

AXXIS Beach este plaja privată a complexului, administrată direct de ansamblu, certificată Blue Flag și întinsă pe aproximativ 20.000 de metri pătrați, în prima linie a litoralului. Pentru rezidenți și pentru oaspeții complexului, asta schimbă complet felul în care arată o zi la mare: nu mai e o ieșire pe care o planifici de seara, e o decizie pe care o iei în 5 minute.

Ce găsești pe plajă

Șezlonguri comode , fără bătălia de dimineață pentru un loc și cu prosoape incluse;

Corturi de masaj , cu profesioniști din domeniu;

Zonă pentru familii , cu terenuri de sport, spații de joacă pentru copii și zone de relaxare pentru părinți, toalete pentru copii, masă de înfășat;

Salvamar și agenți de pază pe toată durata programului;

Terasă și restaurant , la câțiva metri de apă;

Dușuri și toalete moderne, integrate discret în peisaj, inclusiv pentru persoane cu dizabilități și dispersoare de cremă cu factor de protecție solară.

Luate separat, niciunul dintre aceste lucruri nu pare mare. Puse împreună, înseamnă că pleci la plajă cu o carte, nu cu portbagajul plin.

Acces pentru persoanele cu dizabilități

Un detaliu despre care se vorbește prea rar în imobiliarele de pe litoral: AXXIS Beach are acces adaptat pentru persoanele cu dizabilități motorii – cale de rulare lină până la apă, toaletă adaptată și scaun flotant pentru intrarea în mare.

Pentru o familie în care cineva se deplasează cu dificultate, asta nu e o facilitate pe o listă. E diferența dintre „mergem toți la mare” și „stăm acasă, pentru că nu se poate”.

Un restaurant deschis și iarna

Plaja contează din iunie până în septembrie. Restul anului, complexul funcționează pe alte repere – și aici a apărut recent o schimbare concretă.

Pe 23 octombrie se deschide ADDRESS 44°, primul restaurant din cadrul AXXIS Nova Resort & SPA, amplasat în blocul Madrid, pe Bulevardul Mamaia Nord nr. 145A. Are un meniu creat de chef Traian Galleguillos, o carte de vinuri atent selecționată și, cel mai important pentru cineva care se gândește să locuiască acolo, program și în extrasezon.

Un restaurant care rămâne deschis în noiembrie spune mai mult despre un complex de pe litoral decât orice listă de facilități promise.

Apartamentele din Blocul Madrid

Blocul Madrid, primul imobil al ansamblului, este finalizat și locuit. Are 252 de apartamente cu una, două și trei camere, plus penthouse-uri, toate cu o înălțime interioară de 2,90 metri și terase generoase orientate spre mare sau spre apusul de peste Lacul Siutghiol.

Apartamentele se predau complet finisate: parchet, gresie, centrală termică, încălzire prin pardoseală, aer condiționat, prize, întrerupătoare, corpuri de iluminat și băi complet utilate. Sistemul Smart Home este deja instalat la predare.

Ansamblul complet, dezvoltat de Grup Petrol Marin S.A. pe aproximativ 50.000 de metri pătrați, va cuprinde șase imobile rezidențiale – Madrid, Monte Carlo, Roma, Paris, Atena și Lisabona – alături de hotelul de 5 stele AXXIS Mundi.

În jurul clădirilor sunt prevăzute grădini amenajate pe peste 15.000 de metri pătrați, cu alee de cireși japonezi și turn de belvedere, piscine încălzite, centru SPA, terenuri de sport și de squash, loc de joacă pentru copii, galerie comercială, working hub, hotel pentru animale de companie și parcări subterane.

Ultimele unități disponibile în Madrid sunt la etajele superioare, acolo unde vederea spre mare este cea mai deschisă. Pentru ele se semnează direct contract de vânzare-cumpărare, iar apartamentul poate fi folosit imediat.

Intră pe www.axxisnova.ro, vezi apartamentele disponibile și programează o vizionare la showroom-ul din B-dul Mamaia Nord nr. 145. Iar dacă vrei să vezi cum arată locul în afara sezonului, ai acum un motiv bun să vii: o cină la noul restaurant deschis și în extrasezon – ADDRESS 44°.