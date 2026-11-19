Contractul individual de muncă al regizorului Felix Alexa cu Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București a încetat începând cu data de 17 noiembrie 2026. Anunțul vine la mai puțin de trei săptămâni după ce instituția confirmase angajarea acestuia, decizie care a generat reacții în spațiul public.

Teatrul Național „I.L. Caragiale” București (TNB) a comunicat încetarea raporturilor de muncă cu regizorul Felix Alexa printr-o informare publicată pe pagina de Facebook a instituției. Reprezentanții teatrului au transmis că precizarea reprezintă răspunsul la o cerere depusă în temeiul legislației privind accesul la informațiile de interes public, fără a indica motivele care au stat la baza acestei modificări.

„În urma unei solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Teatrul Național «I.L.Caragiale» București face următoarea precizare: începând cu data de 17.11.2026, contractul individual de muncă al domnului Felix Alexa cu Teatrul Național București a încetat”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Contextul angajării lui Felix Alexa la finalul lunii octombrie

Încetarea contractului survine la scurt timp după ce conducerea TNB confirmase, la finalul lunii octombrie 2026, includerea lui Felix Alexa în echipa teatrului. La acel moment, instituția anunțase că regizorul a început repetițiile pentru spectacolul „Tartuffe”, după piesa lui Molière.

Postul ocupat de Felix Alexa devenise disponibil în urma expirării contractului regizorului Victor Ioan Frunză, în condițiile în care angajările în instituțiile publice sunt restricționate prin ordonanță de urgență, cu excepția posturilor care se vacantează. Contractul încheiat de TNB cu Felix Alexa fusese stabilit inițial pentru o durată de un an, cu aprobarea Consiliului artistic al instituției.

Reacțiile publice după angajarea la TNB

Angajarea regizorului a readus în discuție o investigație jurnalistică publicată în ianuarie 2023 pe platforma RISE Project, în care mai multe foste studente ale Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) și foste partenere au formulat acuzații de hărțuire, șantaj profesional și agresiune la adresa lui Felix Alexa.

O anchetă internă derulată ulterior la nivelul UNATC a fost clasată, iar regizorul a negat acuzațiile în spațiul public.

După confirmarea angajării la TNB, una dintre persoanele care au formulat acuzații în 2023 a criticat decizia conducerii teatrului, susținând că măsura validează comportamentele reclamate anterior și invocând vulnerabilitatea angajaților cu contracte pe perioadă determinată din cadrul instituției.

La rândul său, managerul general al TNB, Ada Lupu Hausvater, a motivat la momentul angajării selecția prin activitatea profesională a regizorului, menționând cele 15 spectacole montate de acesta pe scenele teatrului bucureștean.

Totodată, conducerea instituției a transmis atunci că respectarea conduitei față de femei și egalitatea de gen reprezintă principii aplicate la nivelul teatrului. În paralel cu activitatea din București, numele lui Felix Alexa figura și pe lista angajaților Teatrului „Alexandru Davila” din Pitești.