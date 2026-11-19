Deputatul PSD de Arad, Mihai Fifor, președinte al organizației locale a PSD, a ironizat joi criticile care i-au fost aduse PSD privind preluarea, de către vicepremierul Marian Neacșu, a principalelor atribuții de premier ale lui Luca Niculescu.

„Breaking news!!!! Scandal!!! Vicepremierul Marian Neacșu ar fi preluat de facto guvernarea. Săriți!!! Cât de ridicol! Cât de penibil! Cât de jenant! Lumea arde, la propriu, și baba dâmbovițeană se piaptănă”, începe deputatul PSD de Arad o postare făcută joi pe această temă pe pagina sa de Facebook.

„La București, mermelim același zgomot politic, timp în care România se zbate între irelevanță și nevoia imperioasă de a-și regăsi drumul politic și, mai ales, economic”, continuă Fifor.

Atac la guvernarea Bolojan

El spune, cu agresivitate în limbaj, că era firesc ca Marian Neacșu să primească atât de multe atribuții.

„Sigur că vicepremierul primește atribuții. De aceea este VICEPREMIER, deștepților! Ca să aibă responsabilități. Chiar extinse. Să nu reușești să pricepi că acesta este rolul său înseamnă să fii fie rău-intenționat, fie total lipsit de minime cunoștințe de administrație guvernamentală.”

El își argumentează expozeul printr-un atac grosolan la adresa fostei guvernări.

„Sigur că anomalia celor cinci vicepremieri care, cu mici și notabile excepții, își petreceau vacanța la Victoria a tins să devină normă. Acea normă în care jupânul Bolojan făcea legea, iar vicepremierii, repet, cu mici excepții, făceau backing vocals.”

Tocmai de aceea, spune el, guvernarea a intrat în normalitate.

„Ei bine, lucrurile încep să reintre în normal. Normalul în care Guvernul are un singur vicepremier, iar acesta nu este de decor pe lângă un premier plecat pe câmpii după așa-zise reforme, așa cum era Kamikaze Bolo.”

Competențe similare și-n guvernarea PSD a lui Ciolacu

De asemenea, Fifor spune că Neacșu a avut, de fapt, competențe similare în guvernul condus de Marcel Ciolacu, șeful PSD de la acea vreme, dar și în perioada interimatului lui Cătălin Predoiu, unul din susținătorii liberali ai guvernării PSD.

„Și, pentru cei care au descoperit abia acum ce înseamnă atribuțiile unui vicepremier, poate ar fi util un minim exercițiu de memorie. Marian Neacșu a avut competențe similare în Guvernul Ciolacu, unde aviza proiectele cu impact bugetar.

În mai 2025, în timpul interimatului premierului liberal Cătălin Predoiu, coordona activitatea a 13 ministere.”

Totodată, el spune că Neacșu a avut atribuții extinse „chiar și în Guvernul Bolojan”, despre care câteva rânduri mai sus vorbea în termeni ironici și cu dispreț.

„Astăzi avizează proiectele a 15 ministere și coordonează activitatea a zece. Atunci nu era niciun scandal. Nu uzurpa autoritatea nimănui. Acum, brusc, aceleași responsabilități sunt prezentate drept o preluare a puterii”, comentează cu năduf Mihai Fifor.

Competentul Marian Neacșu

El spune că însăși „competența lui Marian Neacșu a fost recunoscută inclusiv de oameni care nu pot fi suspectați de simpatii pesediste”, indicându-i aici pe fosta subordonată din Guvernul Bolojan, Ioana Dogioiu, și pe actualul premier cu numele Luca Niculescu, cel care i-a predat competențele sale lui Neacșu.

„Premierul Niculescu și vicepremierul Neacșu fac echipă în proiectul de management al guvernării țării. Și muncesc. Pe bune. Fiecare cu zone bine definite de acțiune.

Nu ia nimeni atribuțiile nimănui. Nu uzurpă nimeni pe nimeni. Nu. Împreună muncesc. Iar la finele zilei contează rezultatul. Buna guvernare”, conchide Fifor.