Lidl vine în întâmpinarea nevoilor tuturor clienților cu o selecție de pește proaspăt și preparat, disponibilă în magazine de joi, 19.11, până duminică, 22.11. Oferta reunește produse de calitate la prețuri accesibile, iar unele dintre acestea beneficiază de reduceri de până la 37%.

Pentru cuptor sau grătar, la Lidl găsești doradă eviscerată la 4,49 lei/100 g, cu 22% reducere, iar selecția e completată cu file de pește barbun red mullet, 200 g, la 18,99 lei, ușor de pregătit în tigaie și de servit alături de legume sau salată.

Pentru o masă pregătită rapid, în Lidl sunt și sardeluțe marinate, în diverse sortimente, 165 g, la 7,99 lei, cu 20% reducere, dar și salată cu ton, în stil franțuzesc sau italian, 220 g, la 8,99 lei, cu 18% reducere, gata de a fi consumate.

Pentru cămară, oferta Lidl include hering în ulei de rapiță, 170 g, la 4,49 lei, cu 25% reducere. Prin Lidl Plus, clienții găsesc pate cu ton sau somon, 100 g, la 7,49 lei, cu 25% reducere, și file de anșoa în ulei de măsline, 80 g, la 7,99 lei, cu 23% reducere. Tot prin Lidl Plus, tonul în ulei de măsline, 145 g, este disponibil în oferta „2+1”, la 5,59 lei bucata la achiziția a trei produse.

În zona de preparate congelate sunt disponibile variante precum șprot, 800 g, la 8,99 lei, cu 28% reducere prin Lidl Plus. Selecția este completată de creveți cu 10% glazură, 500 g, la 29,99 lei, cu 37% reducere prin Lidl Plus, potriviți pentru paste, orez sau legume.

Chiar și când știi exact ce tip de pește ai mânca – o doradă la cuptor, o salată rapidă cu ton sau paste cu creveți –, la Lidl găsești mereu tot ce ai nevoie pentru fiecare poftă. Cu o selecție variată, produse de calitate și prețuri accesibile, Lidl face mai simplă alegerea peștelui potrivit pentru fiecare masă și fiecare preferință, mai ales când coșul de cumpărături rămâne ieftin oricând.