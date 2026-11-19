Fabrica se află în orașul Penza, la aproximativ 640 de kilometri sud-est de Moscova, iar decizia a fost anunțată printr-un mesaj în care conducerea a făcut o paralelă între activitatea companiei și nevoia angajaților de a-se relaxa și a-și recăpăta energia.

Ce le-a transmis fabrica angajaților care vor să joace GTA VI

„Fabricăm echipamente de realimentare, dezvoltăm stații moderne de încărcare și înțelegem importanța reaprovizionării rezervelor de energie la timp. Acest lucru se aplică nu numai echipamentelor tehnice, ci și persoanelor care le produc”, au transmis reprezentanții Benza.

Astfel, angajații care vor să joace GTA VI pot lăsa deoparte sarcinile de serviciu, pot opri utilajele și își pot porni consolele pentru a explora Vice City, orașul fictiv în care se desfășoară acțiunea jocului. Ziua liberă este disponibilă tuturor celor interesați, indiferent de sex sau de poziția ocupată în companie.

La finalul mesajului, fabrica le-a urat angajaților distracție plăcută și le-a amintit că „furtul de mașini și încălcarea regulilor de circulație este un lucru bun doar în universul GTA”.

GTA VI este lansat după 13 ani de așteptare

GTA VI a fost lansat joi, 19 noiembrie, la 13 ani după jocul precedent din serie. Franciza Grand Theft Auto a debutat în 1997 și a vândut până acum sute de milioane de unități. La dezvoltarea noului titlu au participat peste 4.700 de oameni, care au lucrat la proiect timp de opt ani.

Potrivit firmei de analiză Sensor Tower, jocul a generat venituri estimate la 1,65 miliarde de dolari cu o zi înainte de lansare. Aceeași firmă estimează că au fost vândute aproximativ 17,07 milioane de unități, dintre care 75% pentru PlayStation și 25% pentru Xbox.

Noul joc a primit note maxime din partea publicațiilor IGN și GameSpot, în timp ce Bloomberg l-a descris drept o „capodoperă tehnică și comică fără asemănare”.

Pe platformele care centralizează recenziile criticilor, GTA VI a obținut 99 de puncte pe Metacritic și 98 pe OpenCritic, fiind foarte aproape de punctajul maxim.

Acțiunile Take-Two Interactive au crescut cu până la 8,4%

Succesul jocului s-a reflectat și pe bursă. Acțiunile Take-Two Interactive au crescut miercuri cu până la 8,4%, după ce GTA VI a primit recenzii foarte bune din partea criticilor.

În același timp, Sony le cere utilizatorilor de console PlayStation 5 să instaleze cea mai recentă actualizare de firmware înainte de a juca GTA VI, pentru a preveni eventuale exploit-uri.

Campania principală din GTA VI poate dura între 42 și 115 ore, în funcție de cât de mult explorează jucătorii lumea jocului.