Cele două funcționare lucrează la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Este vorba despre un consilier superior, și un inspector superior. DNA le anchetează pentru luare de mită și folosirea unor informații care nu sunt destinate publicității pentru obținerea de bani sau alte foloase necuvenite.

Potrivit procurorilor, în perioada august-octombrie 2026, cele două i-ar fi furnizat unui reprezentant al unor societăți comerciale informații despre controalele fiscale care urmau să aibă loc, inclusiv datele verificărilor, obiectul acestora și documentele pe care firmele trebuiau să le pregătească.

În august 2026, funcționarele ar fi cerut 30.000 de lei pentru ca, în urma unui control inopinat desfășurat între 6 și 30 august la una dintre firmele administrate de omul de afaceri, inspectorii să nu constate încălcări ale legislației fiscale care ar fi putut duce la sancțiuni sau măsuri de remediere.

DNA susține că, la 9 septembrie, consilierul superior ar fi primit, pentru ea și colega sa, echivalentul în lei al sumei de 28.500 de lei, în euro.

După 15 septembrie, ar fi încasat și diferența de 1.500 de lei. Ulterior, în procesul-verbal de control ar fi fost consemnat că activitatea societății respecta cerințele legale în materie fiscală.

Anchetatorii susțin că solicitările de bani nu s-au oprit aici. La 18 noiembrie 2026, cele două angajate ar fi cerut aceluiași om de afaceri încă 40.000 de lei, de această dată pentru ca, în urma unui control care urma să fie făcut la o altă societate administrată de acesta, să nu fie descoperite eventuale nereguli fiscale.

În aceeași zi, inspectorul superior ar fi primit 30.000 de lei, reprezentând o parte din suma solicitată, moment în care procurorii DNA au intervenit și au constatat infracțiunea flagrantă.

„În perioada august – octombrie 2026, inculpatele B.A și M. R. M, în calitățile menționate anterior, ar fi furnizat, în afara cadrului legal, unui reprezentant al unor societăți comerciale informații referitoare la controalele ce urmau să fie efectuate, respectiv datele acestora, obiectul și documentele ce trebuiau pregătite”, au transmis procurorii DNA.

Miercuri, 18 noiembrie, anchetatorii au făcut percheziții la trei adrese din Pitești, inclusiv la locuințele celor două funcționare și la sediul în care lucrau.

Ambele au fost reținute, iar joi, 19 noiembrie, urmează să fie prezentate Tribunalului Argeș, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Precizăm că persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Cazul nu este unic

Acest caz nu este unic în județ, la începutul lunii alți doi inspectori ANAF au fost acuzați că au cerut 2.000 de euro unui comerciant de legume din Halele Ploiești pentru a nu-l sancționa.

Potrivit informațiilor transmise de Agerpres, comerciantul a sesizat poliția după ce un bărbat și o femeie, care s-ar fi prezentat drept inspectori ANAF, i-ar fi solicitat suma respectivă. Verificările au arătat că cei doi erau într-adevăr angajați ai instituției, iar dosarul a fost preluat de DNA. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru luare de mită la nivelul pretinderii.

Tot luna trecută, un inspector cu atribuții de control din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu a fost reținut de DNA pentru luare de mită, după ce ar fi cerut 45.000 de lei administratorului unei firme din județul Mureș.

Potrivit procurorilor DNA – Serviciul Teritorial Cluj, banii reprezentau 30% din valoarea taxei pe care societatea ar fi trebuit să o plătească Fondului pentru Mediu pentru perioada ianuarie-septembrie 2026.

Anchetatorii susțin că, în perioada 15-16 octombrie, după un control efectuat la începutul aceleiași luni, inspectorul i-ar fi cerut administratorului 45.000 de lei. În schimb, i-ar fi promis că îl va ajuta să declare deșeurile de echipamente electrice și electronice într-un mod care să reducă obligațiile de plată către Fondul pentru Mediu și că va rezolva atât neregulile deja descoperite, cât și eventualele probleme care ar fi putut apărea la verificări viitoare.

La 22 octombrie, inspectorul ar fi primit întreaga sumă de 45.000 de lei, moment în care procurorii au constatat infracțiunea flagrantă. În aceeași zi, la percheziția făcută la domiciliul său, anchetatorii au găsit aproximativ 90.000 de euro, bani ridicați în vederea instituirii sechestrului asigurător.

DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inspectorului pentru 24 de ore, începând cu 23 octombrie 2026, urmând ca acesta să fie prezentat Tribunalului Cluj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.