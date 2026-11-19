Un vicepreședinte PSD Sector 1, numit secretar de stat la Ministerul Justiției

La Ministerul Justiției, funcția de secretar de stat i-a revenit lui Lavrin-Ioan Covaci, vicepreședinte al PSD Sector 1. Acesta se prezintă drept avocat cu peste 23 de ani de experiență în drept penal și nu a mai ocupat până acum o funcție în aparatul guvernamental.

Originar din Maramureș, Covaci a absolvit Dreptul în 2002, la Universitatea Româno-Americană din București. El este și membru în consiliul barourilor, în cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR).

„Decizie pentru numirea domnului Lavrin-Ioan Covaci în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției”, se arată în Monitorul Oficial.

Marius-Horia Țuțuianu și Cristina-Elena Dinu revin în prim-planul administrației

La Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, premierul l-a numit pe Marius-Horia Țuțuianu, fost președinte PSD al Consiliului Județean Constanța în perioada 2016-2020. Ulterior, acesta a fost deputat PSD în legislatura 2020-2024. Numirea în funcția de secretar de stat reprezintă prima sa intrare în aparatul guvernamental.

„Decizie privind numirea domnului Marius-Horia Țuțuianu în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”, conform Monitorului Oficial.

O altă fostă deputată PSD, Cristina-Elena Dinu, a fost numită secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Susținută de organizația PSD Giurgiu, Dinu a fost subprefect al județului în perioada 2005-2008 și manager al Spitalului de Urgență Giurgiu între 2013 și 2016. Apoi, a obținut două mandate de deputat, în legislaturile 2016-2020 și 2020-2024.

„Decizie privind numirea doamnei Cristina-Elena Dinu în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, conform Monitorului Oficial.

Răzvan-Ilie Meseșeanu revine în PSD și ajunge secretar de stat la Agricultură

La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, funcția de secretar de stat a fost preluată de Răzvan-Ilie Meseșeanu.

Fost inspector-șef la Inspectoratul Teritorial de Muncă Călărași, acesta a fost și consilier local PSD în municipiul Călărași, în perioada 2008-2012.

Meseșeanu a plecat ulterior din PSD și s-a alăturat echipei social-democrate care l-a urmat pe Victor Ponta în partidul Pro România. A condus filiala județeană și a fost ales consilier județean Pro România în mandatul 2020-2024. Recent, a revenit în PSD, iar acum a fost numit de premierul Luca Niculescu în conducerea Ministerului Agriculturii.

„Decizie privind numirea domnului Răzvan-Ilie Meseșeanu în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”

Documentul poate fi consultat în integralitate aici: Monitorul-Oficial–PI–963–2026.html