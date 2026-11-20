Două plăți, în mai și în decembrie

Ajutorul pentru persoanele cu venituri mici este prevăzut de Ordonanța de urgență nr. 23/2026, care împarte plata în două etape, programate în mai și în decembrie. Prima etapă s-a încheiat în mai, când Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a plătit în total peste 1,07 miliarde de lei, conform raportului de activitate al instituției pentru prima jumătate a lui 2026.

Cât despre a doua tranșă, CNPP a confirmat pentru Digi24.ro că beneficiarii o vor primi odată cu pensia pe decembrie 2026.

Trei praguri de venit, trei sume diferite

Cuantumul ajutorului depinde de venitul fiecărui pensionar, beneficiarii fiind împărțiți în trei categorii. Cine are un venit lunar de maximum 1.500 de lei, inclusiv, primește 500 de lei.

Dacă veniturile se situează între 1.501 și 2.000 de lei, ajutorul coboară la 400 de lei, iar pensionarilor din intervalul 2.001-3.000 de lei li se cuvin 300 de lei.

Cine poate primi sprijinul

Banii se acordă atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor care primesc pensii militare de stat, cu condiția să aibă domiciliul în România și să se încadreze în plafoanele de venit. Cei care locuiesc în mod obișnuit în străinătate nu au dreptul la ajutor. La pensiile de urmaș, dreptul se analizează separat, pentru fiecare persoană.

Suma se plătește întreagă și atunci când pensionarul a încasat pentru noiembrie drepturi aferente doar unei părți din lună. Beneficiarii nu trebuie să depună nicio cerere și niciun alt document, deoarece persoanele îndreptățite sunt identificate automat de casele de pensii.

Veniturile din noiembrie decid încadrarea

De această dată, plafoanele stabilite de Guvern se raportează la drepturile pentru noiembrie 2026, în timp ce la prima tranșă au contat cele din aprilie. La verificare se adună pensia din sistemul public, cea militară de stat și, unde e cazul, indemnizația socială pentru pensionari.

Prin urmare, cine a avut modificări ale drepturilor bănești după plata primei tranșe ar putea primi acum o altă sumă sau ar putea rămâne fără ajutor, dacă depășește pragul de 3.000 de lei.

Pe card sau prin poștaș

Momentul în care pensionarii intră în posesia banilor ține de modul de plată ales. Pentru cei care primesc pensia prin bancă, suma ajunge în contul curent sau de card pe data de 12 a lunii, cel târziu pe 13, și poate fi folosită imediat.

Pensiile în numerar sunt duse acasă de Poșta Română în intervalul 1-15 al fiecărei luni, iar ziua exactă în care vine poștașul este stabilită de oficiul poștal, în funcție de cum își organizează livrările.

Potrivit CNPP, pensionarii care nu au fost găsiți acasă și au primit un aviz pot ridica de la ghișeu banii și documentul de plată în cel mult două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii.

Livrările poștale încep pe 2 decembrie

Ștefan Valentin, directorul general al Poștei Române, a afirmat pentru Digi24.ro că instituția este pregătită să ducă pensiile pe decembrie la beneficiari fără întârzieri.

Pentru că 1 decembrie, Ziua Națională a României, este sărbătoare legală, distribuirea va porni miercuri, 2 decembrie. Livrările vor avea loc pe 2, 3 și 4 decembrie și vor continua în săptămâna următoare, a explicat acesta.

Directorul a mai precizat că Poșta are la dispoziție un termen de 15 zile calendaristice, dar de obicei termină livrările înainte de expirarea lui.

„Pentru luna decembrie, estimăm că vom finaliza distribuirea până pe 16 decembrie. Calendarul din prima jumătate a lunii ne permite să ne desfășurăm activitatea în condiții obișnuite, astfel că nu anticipăm întârzieri la plata pensiilor”, potrivit directorului general al Poștei Române.