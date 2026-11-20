Sesiunea de înscriere pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile începe astăzi, la ora 10:00, și rămâne deschisă până pe 25 noiembrie 2026, la ora 23:59. Programul, administrat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), se adresează persoanelor fizice și elimină vechea regulă „primul venit, primul servit”.

Cât este finanțarea de la stat

Valoarea sprijinului acordat de AFM rămâne neschimbată. Statul acoperă maximum 75% din valoarea totală a proiectului, dar cel mult 15.000 de lei, cu TVA inclus. De asemenea, se menține standardul de cost maxim eligibil de 1.500 de lei/kWh pentru capacitatea de stocare instalată, cu TVA inclus. Ghidul actualizat include explicit și cheltuielile direct legate de realizarea și punerea în funcțiune a investiției.

Cum se calculează punctajul maxim de 100 de puncte

Beneficiarii sunt selectați pe baza unui punctaj maxim de 100 de puncte, împărțit pe trei criterii.

Primul criteriu vizează capacitatea sistemului de stocare și aduce până la 40 de puncte. AFM a redus pragul pentru punctajul maxim de la 20 kWh la 15 kWh. Un sistem de 10 kWh primește 20 de puncte, iar scorul urcă proporțional până la 40 de puncte pentru o capacitate de 15 kWh.

Al doilea criteriu este contribuția proprie a solicitantului, notată cu cel mult 35 de puncte. Pentru o contribuție proprie de 5.000 de lei, alături de finanțarea de 15.000 de lei de la AFM, solicitantul obține 10 puncte. Scorul crește progresiv până la 35 de puncte pentru o contribuție proprie de minimum 15.000 de lei.

Al treilea criteriu acordă 25 de puncte persoanelor care nu au mai primit anterior finanțări nerambursabile pentru sisteme de stocare. Prosumatorii care au beneficiat deja de fonduri publice pot aplica totuși pentru o investiție nouă și distinctă, fără să fie declarați neeligibili.

Unde pot fi consultate regulile

Președintele AFM, Florin Bănică, a precizat că noile reguli au fost adaptate după propunerile beneficiarilor, pentru un acces mai echitabil la finanțare. Ghidul complet, lista documentelor necesare și etapele de înscriere sunt disponibile pe site-ul oficial www.afm.ro, la secțiunea dedicată programului.

„Prin introducerea unui sistem de selecție bazat pe punctaj și prin flexibilizarea condițiilor de participare, facem un pas important către un program mai accesibil și mai bine adaptat nevoilor prosumatorilor. Am ținut cont de propunerile venite din partea beneficiarilor, pentru că ne dorim ca programele pe care le finanțăm să răspundă unor nevoi reale și să ofere soluții concrete”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.