Ministerul Transporturilor analizează mai multe variante pentru salvarea companiei naționale aeriene TAROM și a inițiat deja discuții exploratorii în acest sens. Instituția a precizat pentru Profit.ro că succesul acestor demersuri depinde în mare măsură de rezultatul negocierilor cu Comisia Europeană referitoare la planul de restructurare al operatorului.

„Ministerul Transporturilor are în vedere mai multe variante care ar putea contribui la redresarea și asigurarea viabilității pe termen lung a companiei TAROM, fiind deja demarate discuții exploratorii în acest sens. Evoluția acestor demersuri depinde, în mare măsură, de rezultatul discuțiilor cu Comisia Europeană privind planul de restructurare a companiei”, a transmis instituția.

Investitori din Golf sau fuziune cu Aeroporturi București

Precizările ministerului apar după ce vicepremierul Marian Neacșu a anunțat că Executivul se află în negocieri avansate cu un operator aerian din zona Golfului pentru preluarea TAROM. Condițiile formulate de București vizează menținerea angajaților, modernizarea flotei de aeronave și asigurarea fondurilor necesare pentru rambursarea ajutorului de stat primit de la Uniunea Europeană. În urmă cu doi ani, în timpul Guvernului Ciolacu, autoritățile anunțaseră discuții similare cu Emirates Airlines și Qatar Airways pentru cedarea a cel puțin 51% din acțiuni.

Marian Neacșu a arătat că TAROM a beneficiat de ajutor european în baza unui plan de restructurare ale cărui obligații nu au fost îndeplinite la timp. În opinia vicepremierului, statul trebuie acum să identifice sursa de finanțare pentru returnarea banilor și să mențină compania în viață, deoarece aceasta poate deveni rentabilă.

„Au fost discuții și cu companii din zona Golfului. Ele sunt cele mai avansate în momentul ăsta și opinez că avem șanse să ajungem la o înțelegere”, a declarat vicepremierul.

Pe lângă atragerea unui investitor strategic extern, Neacșu a indicat că autoritățile pregătesc și o alternativă internă de reorganizare: „A doua componentă care poate să ducă la salvarea companiei va fi sau ar putea să fie aceea de creștere a participației la TAROM, iar investitorul să fie național. Să facem o fuziune între Compania Națională Aeroporturi București și TAROM.”

Termenul-limită de la finalul anului și statutul ajutorului de stat

Prioritatea actuală a Ministerului Transporturilor este definitivarea planului de restructurare revizuit și identificarea unei soluții, în dialog cu Bruxelles-ul, pentru prelungirea perioadei de implementare. În prezent, termenul-limită este 31 decembrie 2026. Documentul se află în etapa de finalizare a scenariului economico-financiar, iar după validare autoritățile române vor transmite notificarea oficială către Comisia Europeană.

Reprezentanții ministerului subliniază că România nu are încă obligația să returneze finanțarea europeană, însă vechile angajamente rămân valabile până la aprobarea modificărilor de către Executivul european.

„În prezent, nu există o decizie negativă a Comisiei Europene privind planul revizuit și, implicit, nici o obligație de rambursare stabilită în baza unei asemenea decizii. Eventualele obligații de recuperare a ajutorului de stat, inclusiv cuantumul dobânzilor și termenele aplicabile, ar depinde de conținutul unei eventuale decizii a Comisiei Europene”, a precizat Ministerul Transporturilor.

Criticile opoziției și planul Guvernului Niculescu pentru 2027

Fostul ministru interimar al Transporturilor din Guvernul Bolojan, Radu Miruță (USR), a declarat pentru Profit.ro că TAROM ar fi trebuit să trimită un plan de restructurare încă din februarie 2026, însă nu a oferit niciun răspuns Comisiei Europene. El avertizase încă din iulie că operatorul aerian riscă să returneze ajutorul de stat de până la 95,3 milioane de euro, aprobat pentru perioada 2024–2026, dacă nu își demonstrează viabilitatea până la finalul anului. Totuși, documentul revizuit nu a fost transmis nici până în octombrie, la încheierea mandatului său.

Miruță privește cu scepticism și ideea unei fuziuni cu Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

„Guvernul poate face orice câtă vreme ambele companii sunt ale statului, doar că nu văd cum se rezolvă problema pentru că TAROM are datorii către Compania Națională Aeroporturi București. Practic se unesc cei care trebuie să plătească cu cei care au de primit bani. (…) Dacă se unesc cele două entități, nu e ca și cum obligațiile acestea dispar din contabilitate”, a explicat fostul ministru.

De cealaltă parte, programul de guvernare al cabinetului condus de Luca Niculescu include atât susținerea planului revizuit la Bruxelles, cât și atragerea unui investitor strategic anul viitor. Această direcție continuă planurile de parteneriat sau privatizare discutate anterior de liderul PSD Sorin Grindeanu și prevăzute și în programul gândit de Siegfried Mureșan.

„Susținem în fața Comisiei Europene planul de afaceri revizuit pe doi ani, care trebuie să demonstreze până la 31 decembrie 2026 viabilitatea TAROM și să protejeze ajutorul de stat aprobat de 95,3 mil. euro. Odată cu instalarea unui management profesionist, derulăm în 2027 o procedură transparentă și competitivă de atragere a unui investitor strategic (pachet minoritar de 20–49% sau majoritar), cu menținerea mentenanței tehnice și a rutelor interne esențiale prin obligații de serviciu public atribuite competitiv”, prevede programul de guvernare.