Planul de comasare a județelor după modelul curților de apel nu are susținerea tuturor liderilor PSD. Marius Oprescu, prim-vicepreședinte al partidului și președinte al PSD Olt, respinge propunerile colegului său Dragoș Benea, pe motiv că formarea unor județe foarte mari ar putea îngreuna administrarea drumurilor și spitalelor și ar afecta calitatea serviciilor publice.

Județele comasate ar putea avea până la 7.000 de kilometri de drumuri

Marius Oprescu consideră că unirea județelor după modelul curților de apel ar crea unități administrative prea mari pentru a fi gestionate eficient. Un singur județ ar putea ajunge să administreze între 5.000 și 7.000 de kilometri de drumuri județene, ceea ce ar îngreuna intervențiile și coordonarea lucrărilor, a explicat acesta.

Liderul PSD Olt avertizează și asupra problemelor care ar putea apărea în sistemul sanitar, unde o administrație centralizată ar avea în subordine mai multe spitale din localități diferite.

Din această perspectivă, în opinia sa, distanța față de unitățile medicale ar putea reduce atenția acordată problemelor fiecărei zone și ar crea diferențe în calitatea serviciilor.

PSD nu a luat nicio decizie privind desființarea județelor

Oprescu a precizat că propunerile lui Dragoș Benea sunt discuții apărute în spațiul public, nu un proiect aprobat de conducerea PSD. „În Biroul Permanent Național, nu s-a luat decizie pentru, nici nu a fost făcută o astfel de propunere”, a afirmat acesta.

Prim-vicepreședintele PSD nu exclude însă comasarea voluntară a unor județe mici și a dat exemplul organizațiilor din Ialomița și Călărași, ai căror reprezentanți și-au exprimat intenția de unire.

Cele două județe reunite ar avea, potrivit comparației făcute de Oprescu, o suprafață administrativă mai mică decât județul Olt.

Oprescu cere finanțări mai mari pentru regiunile slab dezvoltate

În locul reorganizării în județe foarte mari, liderul PSD Olt susține că statul ar trebui să reducă diferențele economice dintre regiuni printr-o distribuire mai echilibrată a fondurilor europene.

Oprescu a criticat faptul că supracontractarea se aplică în cotă procentuală, inclusiv regiunilor care au primit inițial alocări mai mici. El consideră că zonele mai puțin dezvoltate ar trebui să primească mai mulți bani prin Programul Operațional Regional, pentru a putea recupera decalajele.

„Mecanismele prin care se poate regla bunăstarea în cadrul regiunilor este tot financiar. Ar trebui investiți mai mulți bani astfel încât să ridicăm și această regiune”, a declarat acesta, adăugând că administrația județeană din Olt a accesat toate măsurile disponibile pentru atragerea fondurilor europene.

Comasarea comunelor ar putea intra în vigoare din 2028

Singura reformă administrativă pentru care PSD a luat o decizie politică privește comasarea localităților mici. Grupul de lucru al partidului analizează mai multe praguri de populație, de la 1.500 la 3.000 de locuitori, fiind discutată inclusiv varianta de 5.000 de locuitori, pe care Marius Oprescu o consideră prea ridicată.

Pragul final nu a fost stabilit și urmează să fie decis de Biroul Permanent Național după prezentarea variantelor de către grupul de lucru.

Potrivit calendarului anunțat de Oprescu, PSD intenționează să prezinte proiectul de lege în Parlament în aprilie anul viitor. Dacă va fi adoptat și va beneficia de susținere parlamentară, comasarea localităților ar urma să intre în vigoare în 2028, odată cu următoarele alegeri locale.

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