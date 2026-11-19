„Dacă cineva mai avea vreun dubiu că acest guvern nu este controlat exclusiv de PSD, azi a dispărut şi ultima ancoră. Îmi pare rău pentru acei miniştri tehnocraţi, unii de bună credinţă, pe care îi cunosc. Ei bine, prin ce s-a publicat ieri, premierul a dat putere domnului vicepremier Neacşu să avizeze deciziile şi hotărările tuturor ministerelor.

Imaginaţi-vă ce mai poate face ministrul de Finanţe dacă domnul vicepremier Neacşu dă aviz şi pe Ministerul de Finanţe în ceea ce priveşte unele cheltuieli.

Eu am fost vicepremier, nu a existat un singur document pe care am dat negativ şi care să intre în şedinţa de guvern”, a spus Radu Miruţă joi seara, în cadrul emisiunii „Interese mari şi mici”, la Prima News.

Premierul Luca Niculescu a decis să extindă atribuţiile vicepremierului PSD Marian Neacşu, motivând că acesta are experienţa şi pregătirea necesare pentru a gestiona responsabilităţi suplimentare în administraţia publică. Şeful executivului l-a descris drept unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia românească.

Decizia vine într-un context în care guvernul urmăreşte un control mai strict al cheltuielilor bugetare şi o mai bună coordonare a activităţii instituţiilor.