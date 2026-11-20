Românii care cultivă căpșune vor putea primi un ajutor de stat de 4.000 de euro pentru fiecare hectar, în baza unei noi legi intrate în vigoare la 16 noiembrie 2026. Sprijinul financiar va fi acordat anual, timp de cinci ani, însă fermierii trebuie să îndeplinească mai multe condiții, inclusiv să cultive o suprafață minimă și să demonstreze că au vândut o parte din producție. Banii nu pot fi solicitați imediat, deoarece schema trebuie aprobată și de Comisia Europeană.

Noua măsură este prevăzută în Legea nr. 211/2026 și urmărește susținerea producătorilor români de căpșune, potrivit Avocatnet.ro.

Cine poate primi ajutorul de 4.000 de euro pe hectar

Programul se adresează producătorilor agricoli care desfășoară activități economice autorizate în domeniul cultivării căpșunelor. Printre beneficiarii eligibili se numără persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și societățile comerciale care îndeplinesc cerințele legale.

Pentru a obține finanțarea, solicitanții trebuie să respecte cumulativ mai multe condiții:

Să fie înregistrați în Registrul agricol al primăriei pe raza căreia se află terenurile cultivate, în anul 2026.

Să dețină și să exploateze cel puțin 0,3 hectare cultivate cu căpșune. Legea prevede și o suprafață minimă de 500 de metri pătrați pentru cultivarea în spații protejate.

Să obțină o producție de minimum 5.000 de kilograme de căpșune pe hectar

Să comercializeze cel puțin 3.000 de kilograme pe hectar până la 1 noiembrie, în anul pentru care solicită finanțarea.

Să prezinte un certificat de atestare fiscală emis cu cel mult 30 de zile înainte, care să confirme că nu au datorii la bugetul de stat.

Să nu se afle în reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, potrivit condițiilor prevăzute de lege.

Astfel, nu este suficient ca o persoană să dețină un teren cultivat cu căpșune. Pentru a primi banii, trebuie să facă dovada activității agricole și a comercializării unei cantități minime din producție.

Câți bani pot încasa fermierii

Ajutorul financiar este stabilit la 4.000 de euro pentru fiecare hectar eligibil, iar plata se va efectua în lei. De exemplu, un fermier care cultivă 0,3 hectare și îndeplinește toate condițiile ar putea primi echivalentul a 1.200 de euro.

Pentru o exploatație de două hectare, sprijinul calculat la cuantumul prevăzut de lege ar ajunge la 8.000 de euro. Conversia în lei se va realiza la cursul comunicat de Banca Națională a României în ziua acordării ajutorului.

Bugetul maxim anual al schemei este de 42,1 milioane de lei. Fondurile vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Sprijinul se va acorda o singură dată pe an, pe o perioadă de cinci ani, în condițiile stabilite de lege și de normele de aplicare.

Unde se depun cererile pentru finanțare

Producătorii interesați vor trebui să depună cererile la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) sau la centrul din municipiul București, după caz. Deși legea a intrat deja în vigoare, fermierii nu pot accesa încă fondurile.

Mai întâi, Ministerul Agriculturii trebuie să notifice schema de ajutor de stat Comisiei Europene. Finanțarea va putea fi acordată numai după autorizarea acesteia. În plus, Guvernul trebuie să aprobe normele metodologice de aplicare până la 16 decembrie 2026. Acestea vor stabili procedurile concrete necesare implementării programului.

Banii nu vor putea fi popriți

Legea include și o măsură de protecție pentru beneficiari. Sumele acordate prin această schemă nu vor putea fi executate silit prin poprire, chiar dacă împotriva producătorului a fost începută o procedură de executare silită.

De asemenea, sprijinul de 4.000 de euro pe hectar va putea fi cumulat cu alte forme de finanțare, cu respectarea legislației naționale și europene.

Noua schemă urmărește să încurajeze producția autohtonă de căpșune și să ofere fermierilor resurse financiare suplimentare pentru desfășurarea activității.