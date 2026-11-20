Un Ferrari Testarossa transformat într-o replică a mașinii „Grotti Cheetah” din GTA 6 a fost scos la vânzare pentru un milion de lire sterline. Automobilul poate fi admirat la Selfridges, unul dintre cele mai cunoscute magazine de lux din Londra. Inițiativa face parte din campania de promovare a jocului Grand Theft Auto VI, lansat pe 19 noiembrie.

Mașina este expusă într-un magazin temporar amenajat de Selfridges pe Oxford Street, Londra. Vizitatorii pot cumpăra și produse inspirate din universul GTA, inclusiv tricouri și șepci cu tematica Vice City. Automobilul a fost adus special din Miami și a fost modificat pentru a reproduce modelul „Grotti Cheetah” din joc. În universul GTA, marca fictivă Grotti este inspirată de Ferrari, iar modelul Cheetah are la bază celebrul Testarossa.

Caroseria este vopsită în albastru și roz. Mașina păstrează și farurile escamotabile, caracteristice automobilelor sport din anii ’80. Prețul este însă unul pe măsură. Cine își dorește să conducă în realitate o mașină inspirată din GTA 6 trebuie să plătească un milion de lire sterline, scrie Top Gear.

Șase mașini din GTA au fost construite în realitate

Grotti Cheetah face parte dintr-o colecție de șase automobile realizate pentru Rockstar Games de compania americană West Coast Customs, cunoscută pentru modificările spectaculoase aduse mașinilor și pentru participarea la emisiunea „Pimp My Ride”.

Cele șase vehicule au circulat recent pe străzile din Miami, ca parte a promovării jocului. Pe lângă Ferrari Testarossa, colecția include automobile inspirate de Lamborghini Huracán, McLaren Senna, Chevrolet Corvette C8, Cadillac Eldorado și Buick Riviera. Dintre toate, Grotti Cheetah este singurul model disponibil pentru cumpărare.

Nu este însă prima dată când Rockstar Games transformă mașinile virtuale în automobile reale. În 2013, cu ocazia lansării GTA 5, compania a oferit drept premiu o replică a modelului „Bravado Banshee”, inspirat de Dodge Viper.

Grand Theft Auto VI a fost lansat pe 19 noiembrie și este disponibil pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S.