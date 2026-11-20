Primăria Iași continuă să trimită cetățenii la ghișeu pentru servicii care, în alte orașe, sunt disponibile online. Ieșenii nu pot trece pe numele lor, prin internet, o mașină cumpărată la mâna a doua și nici nu pot solicita online un certificat de urbanism. Situația persistă deși municipalitatea are un portal electronic din 2022 și a plătit sute de mii de lei pentru servicii informatice.

Persoanele care cumpără un autoturism second-hand sau îl preiau la finalul unui contract de leasing trebuie să meargă la ghișeu pentru transcrierea dreptului de proprietate. Procedura nu poate fi realizată online, chiar dacă solicitantul are deja un cont pe platforma Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), scrie Reporter de Iași. Contul poate fi obținut după verificarea identității la ghișeu, însă ieșenii nu îl pot utiliza pentru această operațiune. După autentificare, platforma îi avertizează că serviciul nu este disponibil. Problema este legată de faptul că direcția de taxe a Primăriei Iași nu este conectată la PatrimVen, sistemul informatic folosit pentru schimbul de date fiscale între instituții. Astfel, informațiile despre autoturisme nu pot fi transmise automat către direcția de taxe a municipalității, iar cetățenii sunt nevoiți să se prezinte cu documentele la ghișeu.

Încă din august 2025, ANAF Iași le-a solicitat primăriilor să folosească PatrimVen, tocmai pentru a reduce drumurile cetățenilor la instituțiile publice. Cu toate acestea, la mai bine de un an de la solicitarea ANAF, Primăria Iași nu este integrată în sistem.

Situația contrastează cu declarațiile municipalității din ianuarie 2025, când reprezentanții instituției susțineau că direcția de taxe dispune de „toată infrastructura necesară pentru a lucra online”.

Portal cumpărat în 2022, dar fără serviciile promise

Problemele nu se opresc la înmatriculările auto. Ieșenii nu pot solicita online nici certificatul de urbanism, document necesar celor care vor să construiască sau să afle ce lucrări sunt permise pe un teren. În 2021, Primăria Iași a scos la licitație realizarea unui portal electronic pentru cetățeni. Printre primele servicii prevăzute în caietul de sarcini se numărau depunerea cererilor pentru certificate de urbanism și autorizații de construire. Contractul a fost semnat în martie 2022 cu firma SOBIS Solutions din Sibiu, pentru 73.000 de lei, fără TVA. Potrivit documentației, portalul trebuia finalizat în cel mult trei luni. La aproape cinci ani de la întocmirea caietului de sarcini, cele două servicii încă lipsesc din platformă.

În prezent, secțiunea dedicată urbanismului permite solicitarea online a doar trei documente. Este vorba despre certificatul de edificare a construcției, certificatul de nomenclatură urbană și certificatul privind adresa sau istoricul urban. Formularele pentru certificatele de urbanism au fost publicate pe site-ul Primăriei la 28 august 2026. Acestea pot fi însă doar descărcate și completate, nu și depuse prin portal.

Caietul de sarcini din 2021 a fost întocmit de Cătălin Boghiu, directorul responsabil de transformarea digitală, și aprobat de primarul Mihai Chirica.

Între timp, municipalitatea a continuat să plătească pentru întreținerea sistemelor informatice.

Din 2022 până în 2026, Primăria Iași a cumpărat anual, prin achiziții directe, servicii de la SOBIS Solutions. Valoarea cumulată a contractelor se ridică la 384.850 de lei, fără TVA. Suma plătită anual a crescut de la 36.630 de lei în 2022 la 106.000 de lei în 2026.

Ultimul contract include și întreținerea portalului electronic, precum și „consultanță pentru crearea unor tipuri de formulare cu grad înalt de complexitate”. Documentația pentru achiziția din 2026 a fost semnată tot de Cătălin Boghiu, în prezent director executiv, și avizată de primarul Mihai Chirica.

La Timișoara și Cluj-Napoca, cererile se depun online. Iașul mai are termen până pe 30 decembrie

În timp ce ieșenii trebuie să meargă la ghișeu, locuitorii altor orașe pot solicita certificate de urbanism prin internet.

La Timișoara, cetățenii pot completa cererea pe platforma municipalității, pot încărca documentele și achita taxa online. După emitere, certificatul poate fi descărcat electronic.

O procedură asemănătoare este disponibilă și la Cluj-Napoca, unde cererile pot fi transmise prin platforma ROePAS.

Primăria Iași mai are termen până la 30 decembrie 2026 pentru actualizarea platformelor informatice, potrivit unui ordin emis de Ministerul Dezvoltării în luna august. Actul normativ prevede că, până la finalizarea adaptărilor tehnice, formularele transmise electronic sunt considerate valabile, iar autoritățile locale sunt obligate să le proceseze. Chiar dacă portalul Primăriei Iași nu permite depunerea online a cererilor pentru certificate de urbanism, cetățenii pot transmite documentele prin e-mail.

Municipalitatea mai are aproximativ șase săptămâni pentru a-și adapta platformele la noile cerințe legale.