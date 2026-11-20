Fiona, unul dintre cei mai cunoscuți hipopotami din lume, a murit la vârsta de nouă ani, după ce a înghițit o căciulă ajunsă accidental în țarcul său. Medicii veterinari de la Grădina Zoologică din Cincinnati, Statele Unite, au încercat timp de mai multe zile să îi salveze viața, însă intervențiile nu au avut rezultatul sperat.

Moartea animalului a fost anunțată joi, 19 noiembrie, de reprezentanții grădinii zoologice din statul american Ohio. Fiona devenise celebră încă de la naștere, în 2017, când supraviețuise în ciuda faptului că venise pe lume prematur și avea o greutate extrem de mică.

Problemele au început pe 8 noiembrie, când un vizitator a aruncat în aer o căciulă tricotată. Aceasta a fost prinsă de curentul produs de un ventilator și a ajuns în spațiul în care se afla hipopotamul. Fiona a înghițit obiectul înainte ca îngrijitorii să poată interveni, potrivit The Guardian.

Medicii au încercat mai multe metode pentru a o salva

Inițial, Fiona nu a prezentat simptome îngrijorătoare. Ulterior, însă, animalul și-a pierdut pofta de mâncare, iar starea sa de sănătate a început să se deterioreze.

Medicii veterinari au monitorizat-o permanent și au încercat să determine eliminarea naturală a căciulii din sistemul digestiv. Animalul a fost sedat de două ori pentru investigații, iar o ecografie a arătat modificări la nivelul intestinelor.

Specialiștii au efectuat inclusiv o colonoscopie, folosind un instrument cu o lungime de aproximativ 2,7 metri, însă nu au reușit să identifice și să îndepărteze obiectul.

Echipa medicală a apelat și la o metodă neobișnuită. Îngrijitorii au împrumutat o platformă vibrantă de la o fermă de cai și au încurajat hipopotamul să stea pe aceasta, în speranța că vibrațiile vor ajuta la deplasarea căciulii prin tractul digestiv.

O intervenție chirurgicală a fost considerată prea riscantă. Hipopotamii adulți sunt dificil de anesteziat, iar particularitățile anatomice fac astfel de operații extrem de complicate. În ciuda eforturilor depuse, starea Fionei s-a agravat, iar medicii nu au mai putut să o salveze.

Fiona a devenit celebră după ce s-a născut prematur

Povestea Fionei a început pe 24 ianuarie 2017, când s-a născut cu aproximativ șase săptămâni înainte de termen.

La naștere, cântărea doar 13,2 kilograme, mult sub greutatea obișnuită a unui pui de hipopotam. Era atât de slăbită încât nu putea să stea în picioare și nici să se hrănească singură.

Îngrijitorii au intervenit imediat și i-au oferit asistență permanentă. Evoluția sa a fost documentată prin fotografii și videoclipuri publicate pe rețelele sociale, iar milioane de oameni din întreaga lume au urmărit recuperarea animalului.

Fiona a devenit rapid una dintre principalele atracții ale Grădinii Zoologice din Cincinnati. Povestea ei a inspirat cărți pentru copii, produse dedicate și numeroase campanii de promovare.

Flori și mesaje în memoria hipopotamului

Moartea Fionei a provocat numeroase reacții în Statele Unite. La scurt timp după anunț, vizitatorii au început să depună flori și mesaje lângă statuia hipopotamului amplasată la intrarea în grădina zoologică.

Primarul orașului Cincinnati, Aftab Pureval, a descris-o drept un simbol al perseverenței și bucuriei, în timp ce guvernatorul statului Ohio, Mike DeWine, a numit-o un adevărat simbol al comunității. Reprezentanții grădinii zoologice au transmis că pierderea Fionei este devastatoare pentru angajații care au îngrijit-o încă din primele ore de viață.