Guvernul României, condus de premierul Luca Niculescu, a făcut mai multe numiri de prefecți și subprefecți în ședința de guvern din 20 noiembrie. Executivul a stabilit și noul prefect al Capitalei, în persoana lui Marius Gheorghe.

„Propunerile au fost formulate în conformitate cu prevederile Codului administrativ, la propunerea ministrului de resort. Toate persoanele propuse îndeplinesc condițiile legale pentru ocuparea funcțiilor de prefect sau subprefect. (…) Guvernul l-a numit pe domnul Gheorghe Marius în funcția de prefect al Municipiului București”, a anunțat Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului, la conferința de presă de după ședința de guvern.

Marius Gheorghe este specialist în domeniul media și al publicității. Acesta a făcut parte din consiliul media al Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT) timp de 20 de ani.

Marius Gheorghe este format în psihologie și științele educației. Totodată, noul prefect al Capitalei are expertiză și în domeniul cercetării sociologice.

Marian Neacșu, motivul invocat de fostul prefect pentru demisie

Fostul prefect al Capitalei, Andrei Nistor, numit de USR, a demisionat în 21 octombrie din funcția de prefect al Bucureștiului. Acesta și-a motivat decizia prin numirea lui Marian Neacșu drept ministru al Afacerilor Interne, care a fost condamnat în 2016 la 6 luni de închisoare cu suspendare.

„Mi se pare o sfidare pentru toți oamenii decenți din Ministerul Afacerilor Interne să le pui șef un condamnat”, spunea atunci prefectul. „Dar PSD atât a putut.”

Cu ce se ocupă Instituția Prefectului din București

Conform site-ului Instituției Prefectului din Capitală, aceasta „are misiunea de a veghea la aplicarea și respectarea legii și la implementarea programului de guvernare la nivelul Capitalei.

Activitatea Instituţiei Prefectului se întemeiază pe următoarele principii: legalitate, imparțialitate și obiectivitate, transparență și liber acces la informațiile de interes public, eficiență, responsabilitate, profesionalizare şi orientarea către cetățean.”

În cadrul ședinței de guvern de azi, au fost numiți în funcție mai mulți subprefecți pentru diferite județe din țară. Printre aceștia se numără și Gheorghe Ialomițianu, fost ministru de Finanțe din partea PDL, care ulterior a trecut la partidul fondat de Traian Băsescu, PMP.