Calendarul dublei manșe

Ambele partide sunt programate spre finalul lunii martie 2027. Prima se va juca în deplasare, iar returul va avea loc pe teren propriu, în România, scrie sursa citată.

Drumul estonienilor spre baraj

Estonia și-a asigurat prezența la acest baraj după ce a terminat pe poziția a doua în grupa 4 din Liga C, cu 12 puncte. Seria, una destul de dificilă, a fost câștigată de Islanda, cu 14 puncte, Bulgaria strângând 4, iar Luxemburg 3.

Diferența din ierarhia FIFA

În clasamentul FIFA, estonienii se află pe poziția 117. România ocupă locul 58, cea mai modestă clasare înregistrată vreodată de naționala noastră.

Un selecționer tânăr, cu titluri la Flora

Banca Estoniei îi aparține lui Jürgen Henn, un tehnician local de 39 de ani. Acesta a preluat echipa de seniori după ce, pentru scurt timp, i-a fost „secund” lui Thomas Häberli. Anterior, Henn a stat 5 ani și jumătate pe banca Florei Tallinn, cu care a câștigat 4 titluri de campioană.

Valoarea celor două loturi

Transfermarkt cotează la 18,13 milioane de euro lotul convocat de Estonia la ultima acțiune, încheiată cu victorii în fața Bulgariei, 2-1, și a Luxemburgului, 1-0. Pe hârtie, ultimul lot al României valorează de șase ori mai mult, fiind evaluat la 109,1 milioane.

Cel mai bine cotat jucător eston este portarul Karl Hein, 24 de ani, legitimat la Werder Bremen, cu o valoare de 4 milioane de euro. Imediat în urma lui se află fundașul central Maksim Paskotsi, 23 de ani, de la Gent, evaluat la 3,5 milioane.

Fostul mijlocaș al Rapidului, în lotul adversarei

Printre jucătorii Estoniei se numără și Mattias Kait, care a evoluat la Rapid timp de 3 ani și jumătate, până în vara lui 2025.

Legitimat în prezent la Thun, mijlocașul a adunat 72 de meciuri și 11 goluri pentru echipa națională, fiind în continuare „piesă de bază” în formația care va întâlni România.

Stadionul și sistemul de joc

Cele mai multe partide de pe teren propriu, Estonia le dispută pe „A. Le Coq Arena” din Tallinn. Arena este cea mai mare din țară și are o capacitate teoretică de 14.336 de locuri.

Din punct de vedere tactic, estonienii mizează pe trei fundași centrali, în variantele 5-3-2 sau 3-5-2, ori în variații precum 3-5-1-1.

La ultima partidă, victoria cu 2-1 contra Bulgariei, echipa de start a arătat astfel: Hein – Paskotsi, Tougjas, Mets – Peetson, Kait, Poom, Shein, Schjonning-Larsen – Kristal – Paalberg.

Trei victorii în patru confruntări

Din cele 4 dueluri directe disputate până acum, „tricolorii” s-au impus de 3 ori

• România – Estonia 2-0, preliminarii CM 2014, 15 octombrie 2013

• Estonia – România 0-2, preliminarii CM 2014, 7 septembrie 2012

• România – Estonia 2-0, amical, 3 martie 1999

• Estonia – România 2-1, amical, 14 iulie 1937