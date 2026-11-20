Postul Crăciunului vine cu momente de liniște, tradiții dragi și bucuria meselor pregătite cu suflet. În magazinele Auchan și online, pe auchan.ro găsești o mulțime de bunătăți de post la peste 50% reducere, pentru fiecare poftă și fiecare zi!

În perioada postului, la Auchan ai parte și de nenumărate oferte:

Fasole roșie pentru gătit și salată Roua, 540 g, la 4,99 lei (-56%)

Băutură vegetală pe bază de migdale Muller, 1 l, la 8,19 lei (-50%)

Pasta vegetala cu ardei Bucegi, 120 g, la 2,59 lei (-48%)

Naut Home Garden, 570 g, la 5,99 lei (-36%)

Măsline Uslu în ulei Alinda, 1 kg, la 16,99 lei (-35%)

Halva din 57% semințe de floarea soarelui cu aronia, stafide și cacao Feleacul, 300 g, la 9,99 lei (-37%)

Baclava cu nuca Yuksel, 250 g, la 8,99 lei (-36%)

Zeamă de varză Raureni, 750 ml, la 4,29 lei (-30%)

Produs fermentat din soia natur Alpro Greek Style, 400 g, la 9,99 lei (-25%)

Hummus Guru Original, 180 g, la 6,99 lei (-22%)

Ciuperci taiate Home Garden, 400 g, la 7,49 lei (-21%)

Alege-ți preferatele și bucură-te de mese gustoase și variate.

Bunătățile de post sunt disponibile aici: https://www.auchan.ro/produse-de-post.

De asemenea, vei descoperi și o mulțime de produse de patiserie de post, precum fursecuri cu stafide, 250 g, la 15,19 lei (-20%), cornulețe cu vișine, 260 g, la 19,99 lei (-20%) sau nucușoare cu umplutură de cacao, 330 g, la 21,69 lei (-25%).

Inspiră-te din varietatea de produse disponibile și adaugă un plus de savoare meselor din această perioadă!