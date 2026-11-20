Câte o bancnotă în zece cutii poștale

Cadoul neașteptat a ajuns la un bloc dintr-o localitate din apropierea orașului Rotterdam, unde zece dintre locatari au dat peste câte o bancnotă de 50 de euro.

O localnică a povestit că descoperirea a făcut-o fiul ei, Ruud, care, când ea s-a întors acasă, i-a arătat banii: „Uite ce era în cutia poștală!”, i-a spus acesta, scrie ProTv.

Vecini rămași cu mâna goală

Norocul nu i-a atins însă pe toți locatarii. Întrebat de reporter dacă a primit și el 50 de euro, un bărbat a negat categoric, explicând că trebuie să pună deoparte fiecare ban.

„Nici vorbă! Eu trebuie să strâng fiecare bănuț!”. O vecină a declarat, la rândul ei, că nu a găsit nimic în cutia poștală.

Cazuri asemănătoare în trecut

Episodul nu este singular în Olanda. În 2022, mai multe plicuri cu bani, însumând 8.500 de euro, au ajuns la clienții unei bănci de alimente.

Tot în acest an, o femeie din Rotterdam a descoperit în cutia poștală 1.850 de euro, fără să afle cine este expeditorul.

Ce îi motivează pe donatorii anonimi

Potrivit sursei citate, Bram Schaper, director al unei platforme dedicate donațiilor, a pus fenomenul pe seama faptului că numeroși oameni nu știu cum să își folosească banii.

Unii dintre ei dispun de mai mult decât au nevoie și oferă cu plăcere, în timp ce alții își doresc să întoarcă ceva comunității, a mai spus acesta.

Un an de așteptare înainte ca banii să devină ai tăi

Povestea are și o latură mai puțin plăcută. Poliția olandeză a atras atenția că orice sumă primită de la un expeditor anonim trebuie adusă la cunoștința autorităților locale, care o păstrează un an, abia după aceea cel care a găsit-o devenind, legal, proprietarul ei.

Eise Pulles, reporter RTL 4, a subliniat că banii dăruiți anonim nu pot fi păstrați automat de cei care îi găsesc, regulile impunând ca primăria să fie informată și să aștepte apoi un an.

Rămâne însă de văzut, în opinia sa, cât de mulți respectă cu adevărat această procedură.

Perspectiva unei așteptări atât de lungi a fost primită cu ironie de o femeie.

„Să aștept un an întreg? Asta spune poliția? Da, sigur!”, a spus cu ironie femeia.

Între 10.000 și 50 de euro

Schaper a făcut totuși o distincție în funcție de valoarea sumei. Dacă cineva ar găsi în cutia poștală 10.000 de euro, un telefon la poliție ar fi, în opinia sa, o idee bună.

Întrebat ce ar face în cazul celor 50 de euro, directorul platformei a răspuns că i-ar cheltui.

Locatarii își doresc ca binefăcătorul să le lase însă și un indiciu despre cine este, în cazul în care plănuiește să îi mai surprindă o dată.

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