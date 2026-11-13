Oamenii care construiesc spitale și salvează viețile copiilor din România

În România, șansa la viață a unui copil născut prematur sau cu probleme medicale grave poate depinde de spitalul în care ajunge, de echipamentele disponibile și de existența unei echipe medicale pregătite să intervină. Într-un sistem de sănătate în care investițiile nu acoperă întotdeauna nevoile reale, medicii și organizațiile neguvernamentale ajung să facă împreună ceea ce ar trebui să fie o responsabilitate a statului: să creeze condiții pentru salvarea vieților.

Asociația Inima Copiilor a demonstrat că implicarea societății civile poate schimba fundamental realitatea din spitalele publice. Prin donații și parteneriate, organizația a contribuit la dezvoltarea unor secții moderne de terapie intensivă pentru nou-născuți, la proiecte de cardiochirurgie pediatrică și la înființarea primei bănci de lapte matern din România.

În spatele acestor investiții sunt mii de copii care au primit acces la îngrijiri medicale mai bune, medici care pot lucra în condiții moderne și familii pentru care fiecare zi de tratament înseamnă speranță.

Dar aceste realizări ridică și întrebări incomode. De ce trebuie să depindă dotarea spitalelor publice de donații? Ce se întâmplă cu nou-născuții grav bolnavi care ajung în unități medicale fără echipamentele necesare? Cât de mari sunt diferențele dintre șansele la supraviețuire ale copiilor, în funcție de locul în care se nasc? Și ce ar trebui să facă statul pentru ca asemenea proiecte să nu mai fie excepții?

Invitații ediției de mâine ai emisiunii România, cine ești? de la Prima Tv sunt Alex Popa, fondatorul Asociației Inima Copiilor, și dr. Cătălin Cîrstoveanu, medic primar neonatolog și șeful Secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București.

Cei doi vor vorbi despre proiectele care au schimbat condițiile de tratament pentru copiii aflați în stare critică, despre dificultățile cu care se confruntă medicii, despre rolul donațiilor și despre soluțiile prin care România ar putea oferi fiecărui nou-născut o șansă reală la viață.

O ediție despre performanță medicală, solidaritate și responsabilitatea statului, dar mai ales despre oamenii care nu au acceptat că lipsa banilor sau a infrastructurii trebuie să decidă soarta unui copil.

„România, cine ești?”, cu Mădălina Dobrovolschi – sâmbătă, ora 12:00, la Prima TV.