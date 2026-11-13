UPDATE 11:59 – Gabriel Daraban, fostul director Oil Terminal și omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost plasați sub control judiciar după ce procurorii DIICOT au revenit asupra deciziei luate ieri seară.

Procurorii DIICOT i-au reținut joi seară pe Gabriel Daraban și pe Gheorghe Chealfă. Primul este fostul director comercial al companiei energetice de stat Oil Terminal. Al doilea este un om de afaceri originar din Dărmănești, județul Bacău. Măsurile au venit după zeci de percheziții în Constanța, București și alte județe.

Daraban a ocupat funcția timp de 14 ani și a demisionat miercuri. Anchetatorii vor solicita instanței arestarea suspecților pentru 30 de zile. DIICOT nu a publicat identitatea acestora în comunicatul oficial. Numele celor doi provin exclusiv din surse judiciare citate în presă.

Potrivit publicației Constanța INFO, Gheorghe Chealfă are o activitate îndelungată în industria petrolieră. Numele său este asociat cu firme implicate în relații comerciale cu rafinăria RAFO Onești. Ulterior, el a dezvoltat afaceri de prelucrare a reziduurilor petroliere în Constanța.

Informațiile inițiale pe surse indicau suspiciuni referitoare la importuri ascunse de petrol rusesc aflat sub sancțiuni europene. Cu toate acestea, DIICOT a precizat oficial, joi seară, că produsele petroliere vizate nu provin din Federația Rusă.

Abuz în serviciu și taxe amânate de sute de milioane de lei

Comunicatul DIICOT arată că o parte majoră a anchetei vizează procesarea declarațiilor vamale și eliberarea carburanților din depozite. Procurorii suspectează aplicarea ilegală a unui regim vamal care a permis suspendarea accizelor și neplata TVA la import.

„În acest context, suspecții cu atribuții în verificarea și procesarea operațiunilor vamale (inspectori vamali), precum și persoane cu atribuții în cadrul operatorului de depozitare și eliberare din antrepozit vamal al produselor petroliere, au încălcat obligațiile legale de serviciu, permițând societăților beneficiare amânarea nelegală a plății obligațiilor fiscale și valorificarea mărfurilor înainte de achitarea acestora. Prin aceste acțiuni a fost amânată nelegal încasarea unor obligații fiscale în cuantum total de aproximativ 238,6 milioane de lei, reprezentând accize și TVA aferente operațiunilor de import”, a comunicat DIICOT.

Încasarea cu întârziere a acestor obligații a generat un prejudiciu bugetar direct de peste 25 de milioane de lei. Această sumă reprezintă dobânzile și penalitățile calculate ulterior de autoritatea vamală.

Facturi fictive, protecție fiscală și fraude prin IMM Invest

Gruparea infracțională a fost constituită în anul 2023 de patru suspecți, cărora li s-au alăturat ulterior și alți membri. Rețeaua a introdus artificial o firmă în insolvență între furnizorul de motorină și compania care vindea carburanții clienților finali.

Între decembrie 2023 și august 2025, firma beneficiară a înregistrat peste 340 de facturi pentru livrări nereale de motorină. Valoarea totală a acestor documente fictive a depășit pragul de 208 milioane de lei. Astfel, statul a suferit o pagubă de 33,3 milioane de lei din deducerea ilegală de TVA. Gruparea a primit sprijin și de la un șef dintr-o administrație județeană a finanțelor publice. Acesta a oferit informații interne și a trucat o cesiune de creanțe bugetare de 5,27 milioane de lei.

Totodată, membrii rețelei au diminuat accizele și TVA prin raportări incomplete la un antrepozit fiscal. Ei au folosit și ordine de plată nereale, iar pagubele pe această componentă ating aproape 8 milioane de lei. În plus, suspecții au obținut ilegal finanțări bancare cu garanții de stat.

„Din actele de urmărire penală a reieșit că, prin intermediul a șapte societăți comerciale, a unor finanțări garantate în numele și în contul statului, în cadrul programelor IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, suspecții au folosit documente și date inexacte ori incomplete privind operațiunile finanțate, valoarea investițiilor, aporturile proprii și sursele de rambursare, pentru a crea aparența îndeplinirii condițiilor de acordare și utilizare a creditelor. Mecanismul ar fi fost sprijinit de angajați ai instituției de credit, analiști de credit și membri ai comitetului de credit, implicați în analiza, aprobarea și eliberarea finanțărilor. Astfel, prin intermediul a 12 contracte de credit au fost obținute pe nedrept fonduri în valoare totală de peste 41.000.000 de lei”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Separat, între august 2024 și mai 2025, rețeaua a obținut alte trei credite comerciale fără garanții de stat. Suspecții au prezentat achiziții simulate și bunuri supraevaluate, prin care au păgubit banca cu 2,45 milioane de lei.

Reacția Autorității Vamale Române și precizările Oil Terminal

Autoritatea Vamală Română (AVR) a transmis un punct de vedere oficial la solicitarea publicației G4Media în cazul lui Gabriel Daraban. Instituția a precizat că a predat anchetatorilor toate documentele cerute și a condamnat orice faptă de corupție.

„Autoritatea Vamală Română are toleranță zero față de acțiunile care aduc atingere intereselor României. Având în vedere că cercetările sunt în desfășurare, informațiile privind persoanele vizate și faptele investigate sunt de competența organelor judiciare”, a transmis AVR la solicitarea G4Media.

La rândul său, conducerea Oil Terminal a comunicat că societatea nu a fost vizată în mod direct de percheziții. Compania de stat a predat însă procurorilor toate documentele solicitate în cadrul anchetei de la Structura Centrală a DIICOT.