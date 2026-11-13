Cătina românească, promovată în Japonia și Thailanda. Ce produse vor fi prezentate cu bani europeni și pe ce piețe merge carnea de pasăre

Vestea bună, după luni de evaluare

Dosarele au fost depuse de producătorii români la începutul anului, iar răspunsul favorabil a sosit după o analiză de mai multe luni. Finanțarea europeană a fost obținută de o cooperativă de fermieri din sectorul cărnii de pasăre și de o asociație a procesatorilor de cătină ecologică.

Pentru cele două inițiative, fondurile europene ar putea totaliza până la 4 milioane de euro, iar celelalte trei proiecte românești, incluse pe lista de rezervă, au șanse mari să primească la rândul lor sprijin, potrivit publicației maghiare.

Cătina românească, spre piețele asiatice

Piețele și publicul vizat diferă de la un program la altul. Pentru cătină, miza principală o reprezintă o vizibilitate mai mare a preparatelor românești în state din afara UE, între care Japonia și Thailanda, unde consumatorii vor putea descoperi produse alimentare diverse și preparate deosebite realizate din cătină, notează presa maghiară.

Campania dedicată cătinei se va desfășura timp de doi ani, pe piețele japoneză și thailandeză, în timp ce promovarea cărnii de pasăre se va întinde pe trei ani, în Germania, Franța și România.

Sucuri, uleiuri și preparate cu colagen

Gama care urmează să fie promovată este una largă. Pe lista produselor apar nectaruri de cătină, sucuri în care cătina este combinată cu mere sau ghimbir, dar și preparate ecologice obținute din cătină uscată și măcinată.

Oferta mai cuprinde uleiul de cătină și produse care conțin și alte ingrediente, inclusiv preparate cu adaos de colagen, ginseng sau apilarnil.

Alte trei inițiative, în așteptare

În afara celor două proiecte aprobate, România mai are trei inițiative aflate în rezervă, menționează presa maghiară. Șansele lor depind de bugetul programului. Dacă Uniunea Europeană va pune la dispoziție fonduri suplimentare pentru program, și aceste inițiative ar putea beneficia de finanțare, arată sursa citată.

Sub umbrela campaniei „Enjoy, it’s from Europe”

Selecția celor două proiecte s-a făcut prin programul Uniunii Europene de promovare a produselor agricole pentru 2026, care poartă numele „Enjoy, it’s from Europe”.

Prin această inițiativă, UE urmărește ca produsele agroalimentare europene să devină mai cunoscute, să își întărească locul pe piață și să aibă mai multe oportunități de comerț la nivel internațional.

Bani gestionați împreună cu statele membre

Fondurile sunt alocate prin programele de promovare numite „SIMPLE”, implementate cu implicarea statelor membre, într-un sistem de gestiune partajată.

„După semnarea acordurilor de finanțare, contribuția totală a Uniunii Europene disponibilă pentru cele două proiecte românești ar putea ajunge la 4 milioane de euro”, conchide publicația maghiară.