Black Friday continuă până pe 17 noiembrie la Auchan cu reduceri de până la 60% la peste 2.500 de produse 

Încă mai ai timp să profiți de ofertele Black Friday de la Auchan până pe 17 noiembrie 2026. În plus, ai livrare gratuită pe toata perioada campaniei la comenzile de minimum 300 de lei.

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Black Friday continuă până pe 17 noiembrie la Auchan cu reduceri de până la 60% la peste 2.500 de produse 

Încă mai ai timp să profiți de ofertele Black Friday de la Auchan până pe 17 noiembrie 2026. În plus, ai livrare gratuită pe toata perioada campaniei la comenzile de minimum 300 de lei.

 

În magazine, dar și online, pe auchan.ro, te așteaptă superreduceri de până la 60% la peste 2.500 de produse. Acestea se aplică la numeroase categorii –  de la băuturi și alimente, detergenți și articole pentru curățenia casei, la televizoare, electrocasnice, articole de îngrijire personală, jucării și produse de sezon.

Iată câteva dintre produsele pe care le găsești în oferta de Black Friday la Auchan:

  • Telemea de vacă maturată în saramură Delaco, 800 g, la 31,99 lei (-32%)

  • Bomboane de ciocolată cu lapte și umplutură cu fistic Lindt Lindor, 137 g, la 19,99 lei (-38%)
  • Cafea boabe Tchibo Gold Selection, 1 kg, la 49,99 lei (-42%)
  • Ulei de măsline Kriton Sodeia, 5 l, la 149 lei (-25%)
  • Pachet dezinfectant Sanytol: multisuprafețe eucalipt, 750 ml + baie, 500 ml, la 19,99 lei (-50%)

  • Gel anticalcar Calgon pentru mașina de spălat 1500 ml, la 33,99 lei (-51%)
  • Gel de duș Palmolive Naturals Milk Protein, 750ml, la 14,49 lei (-48%)
  • Deodorant spray Dove Powder Soft, 150 ml, la 8,99 lei (-59%)
  • Hrană umedă pentru pisici Sheba Delicacy, selecție de pasăre în aspic, 40 x 85 g, la 59,99 lei (-53%)
  • Whisky Monkey Shoulder Blended Malt Scotch, 40% alcool, 0.7 l + 2 pahare, la 124,99 lei (-43%)
  • Televizor TCL Mini LED 65C6KS, Smart Google TV, 4K Ultra HD, 164 cm, la 2.499 lei

Articolele sunt disponibile aici: https://www.auchan.ro/black-friday.

De două ori mai multe produse disponibile online și transport gratuit la comenzi de minimum 300 de lei 

Auchan a dublat portofoliul de produse disponibile pentru livrare la nivel național, a extins oferta de textile și a diversificat gama de produse disponibile exclusiv online, cu articole precum scutece, detergenți, hrană pentru animalele de companie, cafea, anvelope de iarnă sau ulei de măsline.

Astfel, te poți bucura de ofertele Black Friday și poți face cumpărături pentru tot ce îți dorești direct din confortul casei tale! În plus, ai livrare gratuită pe toata perioada campaniei la comenzile de minimum 300 de lei.

Black Friday continuă la Auchan! Prinde ofertele speciale până pe 17 noiembrie!  

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