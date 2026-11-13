Hubul de securitate de la Marea Neagră va fi gata în câteva luni. Ministrul Apărării anunță startul lucrărilor la Constanța

Ștefan Radu Oprea a anunțat debutul lucrărilor pentru hubul de securitate de la Marea Neagră. Proiectul beneficiază de sprijin financiar masiv din partea Uniunii Europene și include un centru de comandă la Constanța, care va deveni operațional în câteva luni.

Stefan Lupu - Reporter special
Hubul de securitate de la Marea Neagră va fi gata în câteva luni. Ministrul Apărării anunță startul lucrărilor la Constanța

Sursa: gov.ro

Ștefan Radu Oprea a anunțat debutul lucrărilor pentru hubul de securitate de la Marea Neagră. Proiectul beneficiază de sprijin financiar masiv din partea Uniunii Europene și include un centru de comandă la Constanța, care va deveni operațional în câteva luni.

Ministrul Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea, a declarat joi seară că lucrările pentru noul hub de securitate de la Marea Neagră se află deja în plină desfășurare. Oficialul guvernamental a precizat că viitorul centru de comandă din România urmează să fie finalizat în decurs de câteva luni.

Discuția a avut loc în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Digi24, citat de news.ro, unde ministrul a subliniat importanța acestui proiect pentru arhitectura de securitate a regiunii.

Conform oficialului, zona Mării Negre reprezintă o prioritate majoră pe agenda de lucru a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene. În acest context, hubul de securitate maritimă beneficiază de o susținere financiară europeană consistentă.

„Marea Neagră este un subiect și la NATO și la Bruxelles. A venit și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbind despre hubul de securitate, care este un proiect al Uniunii Europene. Au făcut un anunț de 50 de milioane de euro care vor veni pentru hub și încă 10 milioane de euro pentru intervenții în Marea Neagră”, a explicat ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea.

Organizarea centrelor de comandă și rolul ministerelor

Proiectul european presupune o colaborare strânsă la nivel regional, fundamentată pe o structură duală. Astfel, vor exista centre de comandă interconectate atât în România, la Constanța, cât și în Bulgaria, la Varna.

Ștefan Radu Oprea a oferit detalii despre organizarea internă a acestui obiectiv strategic pe teritoriul național. Ministerul Afacerilor Interne va asigura coordonarea activităților operative prin intermediul Gărzii de Coastă. Totodată, Ministerul Apărării Naționale va oferi suportul tehnic pentru misiunile de supraveghere și va asigura capacitatea de intervenție în situații de criză.

Referitor la termenele de execuție, ministrul a menționat că activitatea pe șantiere avansează rapid.

„Centrul de comandă cred că are o perioadă de câteva luni de zile pentru a fi gata. Avem și echipamente noi care vor sosi în timpul de livrare”, a adăugat Ștefan Radu Oprea.

Finanțarea europeană și mesajul Ursulei von der Leyen

Declarațiile ministrului român vin la scurt timp după vizita oficială a președintelui Comisiei Europene la București. Luni, Ursula von der Leyen a atras atenția asupra necesității de a consolida capacitatea de răspuns în fața crizelor de la granițele blocului comunitar.

Liderul european a confirmat deblocarea unei tranșe de 10 milioane de euro pentru operațiuni de căutare și salvare. De asemenea, ea a insistat pe urgența operaționalizării hubului de securitate, în contextul degradării climatului geopolitic.

„Trebuie să operaționalizăm hub-ul de securitate strategică de la Marea Neagră. Ideea a fost inclusă în strategiile noastre de la Marea Neagră în 2025. De atunci, mediul de securitate s-a deteriorat mult mai repede decât am anticipat. Și în acest context, salut o cooperare apropiată dintre România, Bulgaria și Turcia. Trebuie să lucrăm cu toții în spiritul urgenței atunci când este vorba despre apărare și securitate. De aceea îmi face plăcere să anunț că, în acord cu România și Bulgaria, vom accelera activitatea cu privire la hub-ul de securitate maritimă de la Marea Neagră, cu un calendar pentru finalizare și 50 de milioane de euro alocați”, a afirmat Ursula von der Leyen.

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