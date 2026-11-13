Un român a strâns peste 10.000 de lei din sticle și doze aruncate. Cum a reușit să facă bani din plimbările prin cartier

Un român susține că a câștigat peste 10.000 de lei din returnarea ambalajelor reciclabile, de la introducerea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) în România. Bărbatul adună sticle și doze abandonate prin cartier și spune că numai în ultima lună și jumătate a obținut aproximativ 1.000 de lei. Povestea sa, publicată pe Reddit, a stârnit numeroase reacții în rândul românilor.

Bărbatul a povestit pe comunitatea Reddit r/roFrugal că a păstrat tichetele eliberate de automatele de colectare pentru a demonstra cât a câștigat din această activitate.

„Am strâns 1.000 de lei din SGR timp de o lună și jumătate și peste 10.000 de lei de când s-a implementat SGR. Pentru că am văzut aici destui care se dau mari cu sume delirante făcute din SGR și, în același timp, ca să dovedesc că nu vorbesc prostii, am păstrat toate tichetele SGR din ultima lună, până am strâns cel puțin 1.000 de lei”, a relatat acesta.

Plimbările prin cartier îi aduc aproximativ 30 de lei pe zi

Românul spune că nu lucrează într-un restaurant și nici nu deține o afacere care să îi permită să strângă cantități mari de ambalaje. Cele mai multe sticle și doze le găsește pe stradă, în timpul plimbărilor prin cartier. În medie, susține el, această activitate îi aduce aproximativ 30 de lei pe zi. Uneori caută și în tomberoane, iar alteori primește ambalaje de la persoane care nu mai vor să le ducă la centrele de colectare.

„Nu o să mint, am avut puțin ajutor din partea unor străini care mi-au dat toate sticlele lor. I-am întrebat de ce mi le dau. Majoritatea îmi spun că adună din instinct, dar uită să mai meargă la automat sau nu au chef”, a povestit acesta.

Bărbatul consideră colectarea ambalajelor o ocupație cu jumătate de normă, dar spune că își stabilește singur programul.

„Doar o iau la pas în zone pe care le știu și asta e, când vreau eu”, a explicat el.

De regulă, returnează ambalajele în aceeași zi sau cel târziu a doua zi. În timpul căutărilor, spune că a găsit și alte lucruri abandonate. Printre acestea se numără o bancnotă de 100 de lei, o pereche de căști Apple AirPods și aproximativ zece kilograme de piese Lego.

De ce strânge bani din ambalaje, deși are un loc de muncă

Întrebat de ce continuă să adune sticle și doze, în condițiile în care are o locuință și un loc de muncă, bărbatul a explicat că vrea să aibă o rezervă financiară. Se teme că și-ar putea pierde slujba și că i-ar fi greu să găsească alta.

„În primul rând, ce mă scoate din casă este mai mult viitorul. Mă dă afară angajatorul când vrea el, că e criză, alți angajatori caută să nu te angajeze, fie să aducă muncitori asiatici sau mașini. Eu trebuie să am o parașută de salvare în caz că ce este mai rău se adeverește”, a explicat el.

Dincolo de banii obținuți, românul spune că apreciază și efectele sistemului asupra mediului.

„Eu, sincer, mă bucur că nu mai sunt aruncate în păduri, nu mai blochează dozele râurile”, a mai adăugat acesta.

Povestea sa i-a determinat și pe alți utilizatori Reddit să vorbească despre sumele pe care le-au obținut din returnarea ambalajelor. Unul dintre ei a povestit că a adunat sticle și doze de la cunoscuți pe parcursul unui an. A reușit astfel să strângă aproximativ 1.600 de lei, bani pe care i-a folosit în perioada sărbătorilor de iarnă. Alții au spus că preferă să lase recipientele lângă tomberoane, pentru ca persoanele care le colectează să nu mai fie nevoite să caute printre gunoaie.

Peste 12,5 miliarde de ambalaje, colectate în România de la lansarea SGR

Sistemul de Garanție-Returnare a fost lansat în România pe 30 noiembrie 2023. Românii plătesc o garanție de 50 de bani pentru fiecare băutură vândută într-un ambalaj eligibil din plastic, sticlă sau metal. Garanția este recuperată atunci când recipientul este predat la un punct de colectare. Nu este necesară prezentarea bonului fiscal. Sistemul include ambalajele cu volume cuprinse între 0,1 și 3 litri.

Potrivit datelor RetuRO, compania care administrează sistemul, în 2024 au fost returnate aproximativ 3,36 miliarde de ambalaje. În 2025, numărul acestora a depășit 5,2 miliarde.