Te culci la ore diferite în fiecare seară? Un studiu pe 23.000 de oameni arată ce legătură are acest obicei cu depresia și anxietatea

Cercetarea a fost publicată pe 12 noiembrie 2026 în revista Scientific Reports și arată că un program de somn regulat ar putea fi la fel de important ca numărul de ore dormite și calitatea odihnei.

Persoanele cu depresie severă se culcau și se trezeau la ore mai diferite

Cercetătorii au comparat programul de somn al participanților cu răspunsurile acestora la întrebări despre starea lor psihică. Au observat că persoanele fără simptome de depresie aveau un program de somn mai regulat decât cele care se confruntau cu forme severe ale acestei afecțiuni.

Pentru a măsura cât de constant dorm oamenii, echipa a folosit un scor de la 0 la 100. Cu cât scorul este mai mare, cu atât orele de culcare și trezire se schimbă mai puțin de la o zi la alta.

Persoanele fără simptome de depresie au obținut, în medie, 85 de puncte, în timp ce cele cu depresie severă au avut 78.

Diferențe asemănătoare au apărut și în cazul anxietății, participanții fără probleme importante de anxietate având un scor mediu de 84, față de 79 în rândul celor cu anxietate severă. Cei care au spus că se simt mai singuri au avut, de asemenea, tendința de a avea un program de somn mai puțin regulat.

Chiar și o diferență de o oră între zile poate conta

Diferențele dintre scoruri pot părea mici, dar ele reflectă schimbări concrete ale programului zilnic.

Severine Soltani, prima autoare a studiului și fostă cercetătoare la Universitatea California din San Diego, a explicat că o persoană cu un scor de 84 se poate culca și trezi, în medie, cu aproximativ o oră mai devreme sau mai târziu decât în ziua precedentă.

Pentru o persoană cu un scor de 75, diferența poate ajunge la aproximativ o oră și jumătate, ceea ce înseamnă că un program în care ora de culcare se schimbă constant, chiar dacă uneori doar cu câteva zeci de minute, poate deveni tot mai neregulat în timp.

De ce poate afecta programul de somn ceasul biologic

Corpul nostru are un ceas biologic care reglează momentele în care ne este somn și cele în care suntem treji, iar acest mecanism, numit ritm circadian, funcționează mai bine atunci când respectăm un program cât mai constant de culcare și trezire.

Ashley Mason, cercetătoare la Departamentul de Psihiatrie și Științe Comportamentale al UCSF și autoare principală a studiului, explică faptul că schimbările frecvente ale orelor de somn pot da peste cap acest ritm. Organismul primește și alte repere de-a lungul zilei, precum lumina, mesele, mișcarea și activitățile sociale, iar toate contribuie la reglarea ceasului biologic.

Potrivit cercetătoarei, dereglarea ritmului circadian este asociată cu depresia și cu alte probleme de sănătate mintală. De aceea, un program de somn schimbător ar putea avea efecte care nu se limitează la oboseala resimțită în ziua următoare.

Cercetătorii nu știu încă dacă somnul neregulat provoacă depresie sau invers

Studiul nu poate spune dacă persoanele care dorm la ore diferite ajung să aibă probleme psihologice din această cauză sau dacă depresia și anxietatea le schimbă, la rândul lor, programul de somn.

Ashley Mason spune că este posibil ca ambele lucruri să se întâmple. Un program dezordonat de odihnă ar putea afecta sănătatea mintală, dar o persoană care se confruntă cu anxietate sau depresie poate avea și dificultăți în a adormi ori în a se trezi la aceleași ore.

Cercetătoarea a amintit că alte studii, care au urmărit oamenii pe perioade mai lungi, oferă indicii că somnul neregulat poate apărea înaintea unor probleme de sănătate. Cu toate acestea, rezultatele actualei cercetări nu dovedesc că există o legătură directă de cauză și efect.

Oamenii de știință și-au propus să afle și dacă un program regulat poate reduce simptomele

Cercetătorii vor să testeze dacă persoanele care încep să se culce și să se trezească la ore constante ajung să aibă simptome mai puțin accentuate de depresie, anxietate sau singurătate. Pentru aceasta, vor să analizeze efectele unor intervenții care îi ajută pe oameni să își organizeze mai bine programul de somn.