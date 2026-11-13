Luxemburgul are nevoie de 335.000 de angajați până în 2040. Ce meserii caută și cum pot fi recrutați muncitorii străini

Luxemburg, una dintre țările europene cu cel mai ridicat nivel de trai, estimează că va avea nevoie de 335.000 de angajări până în 2040. Deficitul de personal afectează mai multe domenii, de la sănătate și IT până la construcții și industrie. Pentru a atrage lucrători din străinătate, autoritățile au simplificat procedurile de recrutare, inclusiv pentru cetățenii din afara Uniunii Europene.

Potrivit estimărilor Institutului General de Securitate Socială (IGSS), aproximativ 180.000 de angajări vor fi necesare pentru înlocuirea persoanelor care ies la pensie. Alte 155.000 vor acoperi locurile de muncă nou-create în următorii 14 ani. Datele apar într-un plan prezentat de Camera de Comerț din Luxemburg, care atrage atenția asupra lipsei de personal calificat. Reprezentanții instituției avertizează că această problemă ar putea afecta activitatea companiilor și dezvoltarea economică a țării.

Aproape 74% dintre angajații din Luxemburg sunt străini

Deși este unul dintre cele mai mici state europene, Luxemburgul atrage numeroși angajați din alte țări. Aproximativ 74% din forța de muncă este formată din cetățeni străini, potrivit Camerei de Comerț. Îmbătrânirea populației și numărul tot mai mic de persoane disponibile pe piața muncii pun însă presiune pe angajatori. Din acest motiv, mediul de afaceri cere măsuri care să faciliteze atât recrutarea lucrătorilor străini, cât și integrarea acestora.

„Asigurarea sustenabilității și competitivității economiei noastre necesită orientări clare și măsuri specifice pentru a garanta disponibilitatea profilurilor diverse căutate de întreprinderi”, a declarat Carlo Thelen, directorul general al Camerei de Comerț din Luxemburg.

Instituția a formulat 34 de recomandări, împărțite în șase direcții strategice. Printre acestea se numără reducerea birocrației, promovarea țării în rândul specialiștilor străini și sprijinirea familiilor care se stabilesc în Luxemburg. Una dintre propuneri vizează crearea unui ghișeu unic pentru recrutarea și integrarea angajaților internaționali. Camera de Comerț recomandă și un program prin care partenerii de viață ai lucrătorilor străini să primească sprijin pentru găsirea unui loc de muncă.

Totodată, instituția propune valorificarea experienței profesioniștilor de peste 45 și 55 de ani. Utilizarea inteligenței artificiale ar putea contribui, la rândul său, la eficientizarea recrutării.

Luxemburgul se află pe primul loc în Europa într-un clasament Statista privind calitatea vieții în 2025. Țara este cunoscută pentru economia sa puternică, siguranță și nivelul ridicat de trai.

Ce meserii sunt căutate în Luxemburg

Angajatorii din Luxemburg au nevoie de personal în mai multe sectoare economice. Printre cele mai căutate categorii se află specialiștii din domeniile financiar, juridic, medical și tehnologic.

În sectorul financiar există cerere pentru analiști de risc bancar, auditori, consultanți juridici și manageri responsabili de relațiile cu clienții.

Spitalele și instituțiile de asistență socială caută asistenți medicali, îngrijitori și educatori pentru copii mici. În domeniul IT sunt căutați programatori, experți în securitate cibernetică și administratori de baze de date.

Oportunități există și în construcții și industrie, unde angajatorii se confruntă cu dificultăți în găsirea personalului calificat. Lista oficială a ocupațiilor cu deficit sever de candidați a fost actualizată în martie 2026 și cuprinde 20 de profesii. Printre domeniile nou-incluse se numără montarea și repararea acoperișurilor, ingineria și managementul calității industriale, precum și instalarea și întreținerea echipamentelor industriale.

Angajarea muncitorilor din afara UE, simplificată

Pentru a reduce deficitul de personal, autoritățile luxemburgheze au introdus proceduri mai rapide pentru recrutarea cetățenilor din afara Uniunii Europene. Angajatorii care vor să ocupe posturi incluse pe lista celor 20 de profesii cu deficit sever pot obține mai repede documentele necesare recrutării. Astfel, Agenția pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă (ADEM) poate elibera certificatul necesar angajării în cel mult cinci zile lucrătoare de la confirmarea primirii solicitării.

Pentru profesiile care nu se află pe această listă, termenul este de șapte zile lucrătoare.