Nevăzătoare din naștere, a ajuns la manșa avionului. Povestea femeii care a făcut istorie în Italia

O femeie din Italia, care nu a văzut niciodată, a reușit să își îndeplinească visul din copilărie și să învețe să piloteze avioane. Lucia Sabrina Papa, în vârstă de 56 de ani, a devenit prima elevă-pilot nevăzătoare din Italia. Cu ajutorul unui instructor și al unei metode speciale de interpretare a comenzilor, femeia a acumulat peste 200 de ore de zbor.

Lucia s-a născut în Salice Salentino, în sudul Italiei, și este nevăzătoare din cauza unei distrofii retiniene congenitale. Pasiunea pentru aviație a apărut încă din copilărie, când locuia în apropierea aeroportului militar „Fortunato Cesari” din Galatina. De fiecare dată când auzea zgomotul motoarelor, alerga în grădină și își imagina cum ar fi să se ridice de la sol, notează unionesarda.it.

„Când eram mică, voiam să fiu avionul, nu pilotul”, a povestit Lucia, potrivit publicației italiene L’Unione Sarda.

Pentru ea, cerul reprezenta libertatea, în contrast cu obstacolele pe care le întâmpina în viața de zi cu zi.

Cum a reușit o femeie nevăzătoare să piloteze un avion

După o carieră în domeniul informatic, Lucia a început să se apropie de aviație cu sprijinul asociației Baroni Rotti și al echipei We-Fly Team, organizații implicate în facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la zbor.

Inițial, a urcat în avioane doar ca pasageră. Ulterior, instructorii i-au explicat cum funcționează comenzile și i-au permis să participe treptat la manevrarea aeronavelor.

Momentul decisiv a venit atunci când a întâlnit un instructor care a considerat că poate face mai mult decât să participe la zboruri ca pasageră.

Împreună, cei doi au dezvoltat o metodă tactilă prin care femeia poate înțelege poziția avionului și informațiile transmise de instrumentele de bord. Instructorul se află permanent lângă ea, oferindu-i informațiile vizuale necesare pentru desfășurarea zborului în siguranță.

Din 2016, Lucia a experimentat mai multe tipuri de aeronave, inclusiv ultraușoarele Sky Arrow și Tecnam P-92, avioanele Cessna 152 și 172, dar și aeronava acrobatică Extra EA-200. A încercat inclusiv zborul cu elicopterul, însă mărturisește că preferă avioanele.

Prima vizită într-un turn de control

Pe 10 noiembrie, Lucia a avut parte de o nouă experiență. A vizitat pentru prima dată turnul de control al aeroportului Roma-Fiumicino, unde a descoperit activitatea controlorilor de trafic aerian și tehnologiile folosite pentru gestionarea zborurilor.

La eveniment a participat și ministrul italian pentru Dizabilități, Alessandra Locatelli. Oficialul a declarat că povestea Luciei demonstrează cât de important este ca persoanele cu dizabilități să beneficieze de oportunități reale și să nu fie limitate de prejudecăți.

Vizita a fost organizată cu sprijinul Asociației Naționale a Asistenților și Controlorilor de Navigație Aeriană din Italia. Lucia și-a povestit experiența și într-o autobiografie intitulată „Volando nell’invisibile” („Zburând în invizibil”).

Deși nu pilotează singură și este în continuare asistată de un instructor, femeia a demonstrat că pasiunea pentru aviație poate fi transformată într-o experiență reală de zbor, inclusiv pentru o persoană care nu a văzut niciodată.