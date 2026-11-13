Ovidiu Vanghele, scuze publice după reacția președintelui Nicușor Dan: Am ales foarte prost cuvintele în acel context și-mi cer scuze pentru asta

Ovidiu Vanghele a prezentat joi seară scuze publice pentru utilizarea cuvântului „gunoi” la adresa președintelui Nicușor Dan. Reacția a venit la scurt timp după ce șeful statului a explicat motivul pentru care i-a interzis accesul la conferințele de la Cotroceni.

Stefan Lupu - Reporter special
Ovidiu Vanghele, scuze publice după reacția președintelui Nicușor Dan: Am ales foarte prost cuvintele în acel context și-mi cer scuze pentru asta

Jurnalistul Ovidiu Vanghele adresează o întrebare președintelui Nicușor Dan la o conferință de presă susținută de acesta la Palatul Cotroceni din București, 10 noiembrie 2026. Sursa FOTO: Inquam Photos / George Călin

Ovidiu Vanghele a prezentat joi seară scuze publice pentru utilizarea cuvântului „gunoi” la adresa președintelui Nicușor Dan. Reacția a venit la scurt timp după ce șeful statului a explicat motivul pentru care i-a interzis accesul la conferințele de la Cotroceni.

Jurnalistul Ovidiu Vanghele a oferit joi seară o replică după declarațiile președintelui Nicușor Dan. Disputa dintre cei doi vizează interdicția aplicată jurnalistului de a participa la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită oficială în Irlanda, a comentat situația joi seară. Șeful statului a afirmat că „nu este un gunoi”. El a adăugat că refuză să discute, ca persoană, cu un om care nu îl respectă și folosește injurii la adresa sa.

Ovidiu Vanghele a răspuns acestor afirmații în cadrul unui podcast. Jurnalistul a recunoscut utilizarea invectivei și a oferit scuze publice pentru derapajul verbal.

„Da, da, am făcut asta, da. E cazul să spun din capul locului că am ales foarte, foarte prost cuvintele în acel context și-mi cer iertare pentru asta. N-am nicio problemă să o fac. Mi se pare o chestie de civilizație să revii asupra unui lucru contondent, ofensiv, pentru că cineva îți spune că l-a resimțit ca atare”, a declarat Vanghele.

Explicații despre contextul postării din luna aprilie

Jurnalistul a menționat că a aflat abia joi care a fost elementul concret care l-a deranjat pe șeful statului din exprimările sale publice.

„Pentru prima oară în această declarație aflăm ce anume din multitudinea de invective ce le-am folosit la adresa lui – nu i le-am adresat niciodată, le-am folosit la adresa lui în spațiul public, admit… Nu am știut niciodată ce anume l-a deranjat”, a continuat el.

Ovidiu Vanghele a oferit detalii despre momentul în care a redactat postarea care face obiectul scandalului. Textul a apărut în spațiul public pe 8 aprilie 2026. Aceea este ziua în care președintele Nicușor Dan a semnat decretele de numire a procurorilor-șefi la mai multe structuri, inclusiv Parchetul General. Jurnalistul consideră că persoana desemnată atunci nu era potrivită pentru funcție.

„Președintele face el însuși legătura foarte clară, prin momentul în care eu am azvârlit această vorbă negândită. La nivel personal, uman, are tot dreptul, înțelege deci că această invectivă este o consecință a unui act făcut de președintele Nicușor Dan”, a completat Vanghele.

Jurnalistul a oferit clarificări suplimentare și despre participarea sa la evenimentul recent de la Cotroceni. El a explicat că Administrația Prezidențială i-a permis accesul la conferință, deși procedura impunea o acreditare prealabilă. Ovidiu Vanghele a primit ultimul loc pe lista jurnaliștilor pentru sesiunea de întrebări. Situația a fost cauzată de absența sa din sală în momentul tragerii la sorți a ordinii jurnaliștilor.

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