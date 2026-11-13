Răsturnare de situație în cazul carambolului cu 12 morți. Șoferul român a fost eliberat, accidentul a fost provocat de un autobuz

Directorul interimar al Serviciului Național de Investigații din Bulgaria, Marian Marinov, a oferit noi informații despre accidentul de pe autostrada Tracia. Bilanțul oficial al evenimentului rutier indică 12 persoane decedate și alți 50 de răniți.

Șoferul român al camionului implicat în carambol are 62 de ani. Autoritățile bulgare l-au eliberat miercuri seară. Decizia a venit după o a doua rundă de audieri.

Anchetatorii au clarificat rolul vehiculului înmatriculat în România. Camionul a oprit pe carosabil, iar un autobuz l-a lovit din spate. Marian Marinov a explicat concluziile preliminare ale anchetei la fața locului.

„Acest camion nu a provocat accidentul, ci a constituit un obstacol pe carosabil… în acest caz un autobuz. Dacă șoferul camionului poartă vreo responsabilitate, depinde de o serie de circumstanțe”, a declarat Marinov, citat de news.ro.

Oficialul a prezentat două ipoteze tehnice pentru oprirea camionului. Prima variantă indică prezența unui alt vehicul defect în fața sa. A doua variantă ia în calcul reducerea vitezei din cauza vizibilității scăzute. Ceața densă a redus timpul de reacție pentru șoferii din spate.

Zeci de expertize și sute de martori

Dosarul a ajuns pe masa anchetatorului aflat de serviciu în ziua incidentului. Investigația se află abia în stadiu incipient și oficialii evită formularea unor concluzii generale în acest moment.

Echipele de anchetă au audiat persoanele prezente la locul accidentului în momentul coliziunii. Procurorii au dispus efectuarea expertizelor medico-legale pentru cele 12 victime decedate. Alte 51 de proceduri de expertiză vor fi realizate pentru evaluarea stării răniților. Totodată, polițiștii trebuie să audieze un număr de aproximativ 100 de martori.

Reconstituirea cronologiei exacte reprezintă o provocare pentru specialiști deoarece fiecare coliziune produsă în lanț a modificat poziția vehiculelor din impacturile anterioare. Anchetatorii verifică păstrarea distanței regulamentare de către toți șoferii implicați.

Starea infrastructurii și efectele ceții

Parchetul bulgar a solicitat un set de documente de la Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA). Procurorii vor analiza actele referitoare la lucrările de reparații de pe acel tronson de drum și au cerut și documentele de dare în exploatare a autostrăzii.

Marian Marinov a precizat că starea carosabilului nu reprezintă neapărat factorul principal. Calitatea drumului contează doar dacă șoferii au un timp suficient de reacție. Totuși, condițiile meteorologice severe au anulat însă acest avantaj de frânare.

Anchetatorii au confirmat o legătură directă de cauzalitate între primul accident și carambolul produs ulterior pe sensul opus. Vehiculele de pe ambele sensuri de mers au întâlnit aceleași condiții de ceață.

„Ceea ce frapează este că astfel de accidente se produc adesea pe drumuri bune, drepte. Toată lumea presupune că nu există obstacole în faţă”, a declarat Marinov.