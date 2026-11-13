Circulație oprită pe DN1 la Azuga. Un stâlp înclinat deasupra șoselei blochează traficul pe ambele sensuri

Traficul este oprit vineri dimineaţă pe DN1, în zona staţiunii Azuga, din cauza unui stâlp care riscă să se prăbuşească pe şosea.
”Pe DN1 Ploieşti-Braşov, în zona staţiunii Azuga, judeţul Prahova, din cauza unui stâlp înclinat deasupra părţii carosabile, care prezintă pericol de prăbuşire, traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Nu sunt persoane rănite sau autovehicule avariate, scrie news.ro.
Se estimează reluarea normală a traficului după ora 08:00.
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