Emilia Șercan avertizează asupra precedentului de la Cotroceni: Nicușor Dan comite un act de cenzura la cel mai înalt nivel

Jurnalista Emilia Șercan a reacționat public în cazul interdicției aplicate ziaristului Ovidiu Vanghele la Palatul Cotroceni. Ea a publicat un mesaj pe rețelele de socializare pentru a semnala impactul acestei decizii asupra societății românești.

Postarea critică poziția adoptată de președintele Nicușor Dan, iar ziarista de investigație consideră măsura respectivă un act direct de cenzură. Ea avertizează cu privire la crearea unui precedent periculos pentru libertatea presei și pentru relația dintre autorități și mass-media.

Această luare de poziție apare la scurt timp după declarațiile oficiale făcute de președintele României pe durata unei vizite în Irlanda. Acolo, șeful statului a confirmat interzicerea jurnalistului la evenimentele de presă de la Administrația Prezidențială.

El a motivat decizia prin prezența unor injurii la adresa sa în spațiul public. La rândul său, jurnalistul vizat a recunoscut utilizarea unui termen jignitor într-o postare din luna aprilie 2026 și a prezentat scuze publice pentru acest derapaj de limbaj.

Un precedent periculos pentru instituțiile statului

Emilia Șercan a analizat impactul pe termen lung al deciziei luate de președinte. Ea a subliniat gravitatea măsurii și a făcut o paralelă cu evoluția relației dintre jurnaliști și instituția prezidențială din ultimele două decenii. Astfel, ea a eliminat din discuție perioada anilor ’90, considerată o etapă instabilă de tranziție.

„Răul pe care-l face prin decizia de a-l interzice pe Ovidiu Vanghele la conferințele de presă de la Cotroceni, și pe care aparent președintele Nicușor Dan nu-l înțelege, este precedentul. După ce România a intrat în NATO și UE, niciun ziarist nu a fost interzis la Cotroceni – chiar nu aș lua ca etalon anii ’90”, a scris Emilia Șercan pe Facebook.

Încălcarea Constituției și problema consilierilor

Un alt aspect adus în discuție de ziaristă vizează respectarea legii fundamentale. Constituția României interzice în mod explicit orice formă de cenzură, iar Emilia Șercan îl acuză pe șeful statului de ignorarea acestei prevederi. Mai mult, ea a amintit de rolul constituțional al președintelui de garant al funcționării democratice a statului.

„Prin interzicerea lui Ovidiu Vanghele la Cotroceni, Nicușor Dan stabilește un standard și transmite societății și celorlalte instituții că nu este greșit așa ceva, deși președintele încalcă chiar Constituția pe care are obligația să o apere ca «șef al sistemului». Cenzura e interzisă de Constituție, iar prin decizia lui, Nicușor Dan comite un act de cenzură la cel mai înalt nivel. Cam asta e moștenirea pe care începe Nicușor Dan să și-o creeze și pe care o va lăsa în urma lui”, a adăugat ziarista.

În finalul intervenției sale, Emilia Șercan a ridicat semne de întrebare referitoare la echipa de consilieri de la Cotroceni. Ea a sugerat prezența unor sfaturi nocive în anturajul direct al șefului statului.

„Eu mă întreb cine oare îi susură în ureche aberații de genul «e șeful sistemului», «statul sunt eu»? Și cine îi spune că e ok să persiste în greșeală, ba chiar să se afunde și mai tare în ea?”, conchide Emilia Șercan în postarea sa.