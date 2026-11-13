Alexandru Nazare, despre retrogradarea în junk: Mergem în continuare pe sârmă. Evaluările agențiilor de rating pentru România încep în luna ianuarie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a analizat joi seară situația macroeconomică a României. El a vorbit despre presiunea exercitată de agențiile internaționale de rating asupra economiei naționale. Oficialul a participat la o emisiune difuzată de Antena 3 CNN.

Ministrul a validat avertismentele lansate recent de președintele României, Nicușor Dan. Șeful statului a semnalat riscul unei posibile intervenții a Fondului Monetar Internațional (FMI) în cazul pierderii încrederii investitorilor, scenariu care ar impune măsuri de austeritate drastice.

„Toate riscurile prezentate de Nicușor Dan privind agențiile de rating sunt corecte, analiza e corectă și am avut foarte multe momente, inclusiv în această vară, dar și în 2025, momente de cumpănă. Am mers și mergem în continuare pe sârmă”, a declarat Alexandru Nazare.

Calendarul evaluărilor agențiilor de rating

În prezent, România se menține pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor, dar cu o perspectivă negativă. Acest statut plasează țara la limita retrogradării în categoria speculativă, denumită „junk”. Orice decizie guvernamentală bruscă poate influența negativ acest echilibru.

Alexandru Nazare a anunțat un calendar al evaluărilor financiare pentru începutul anului viitor. Agenția Fitch va evalua România în luna ianuarie 2027. Moody’s va emite o decizie în februarie, iar Standard & Poor’s va publica raportul de țară în luna martie.

Ministrul consideră că obiectivul imediat al Guvernului trebuie să fie întocmirea unui buget realist pentru anul 2027. Prin controlul strict al cheltuielilor statului, România își poate păstra ratingul și poate modifica perspectiva din negativă în stabilă.

Efectele unei eventuale retrogradări și poziția față de FMI

Ministrul Finanțelor a explicat impactul unei retrogradări. Categoria „junk” se aplică statelor cu risc investițional ridicat. Consecințele pentru România ar implica dificultăți în atragerea capitalului străin și împrumuturi externe mai scumpe.

„Această prăpastie pe care o denumim junk, pierderea calificativului de investiții, odată materializată ar afecta extrem de mult economia României și ar avea efecte sociale mari”, a afirmat Nazare.

Efectele s-ar propaga direct în prețurile bunurilor de consum, în devalorizarea monedei naționale și în siguranța locurilor de muncă. Totuși, ministrul a respins intrarea inevitabilă a României într-un acord cu Fondul Monetar Internațional.

„Nu cred că suntem în poziția în care să ajungem din nou sub o monitorizare internațională sau într-un acord cu FMI, în acest moment. Avem în față foarte multe oportunități pe care le putem valorifica încât să nu ajungem acolo. Ține de noi să gestionăm acest lucru, să nu ajungem acolo, să fim mai ambițioși și să vrem creșterea ratingului”, a conchis Alexandru Nazare.