Ultima zi de vineri 13 din 2026. Ce gesturi și începuturi ar trebui evitate astăzi, potrivit tradițiilor populare

Trei zile de vineri 13 în 2026

Anul 2026 aduce această combinație între zi și dată în trei luni, februarie, martie și noiembrie, așa că 13 noiembrie încheie seria pentru acest an.

Cina cea de Taină și ziua răstignirii

Asocierea dintre vineri și numărul 13 este explicată prin credințe religioase, simboluri și tradiții formate de-a lungul timpului. Una dintre explicațiile cel mai des amintite trimite la Cina cea de Taină, unde Iisus s-a aflat la masă alături de cei 12 apostoli.

Varianta populară a superstiției îl socotește pe Iuda, trădătorul, drept al treisprezecelea participant la cină, de unde ar proveni și faima proastă a numărului.

Al doilea element vine din tradiția creștină, în care vinerea este ziua răstignirii lui Iisus Hristos. Din combinarea celor două s-ar fi născut credința că data aduce nenoroc, prezentă astăzi în multe culturi din Occident.

Este vorba însă doar de o ipoteză, iar legătura rămâne o interpretare și nu o explicație istorică demonstrată, arată sursa citată.

Loki, al treisprezecelea oaspete

O altă explicație pornește din mitologia nordică. Potrivit unei legende populare, la un ospăț la care luau parte 12 zei și-a făcut apariția Loki, personajul cunoscut pentru vicleniile sale, devenind astfel al treisprezecelea invitat.

Momentul este pus în legătură cu moartea lui Balder și cu dezordinea care a urmat, iar povestea invocă o posibilă explicație pentru asocierea numărului cu nenorocirile.

Nicio dovadă nu confirmă însă că superstiția despre vineri 13 a pornit totuși de aici.

Vinerea din octombrie 1307

Tot des amintită este și arestarea Cavalerilor Templieri. Regele Filip al IV-lea a ordonat, la 13 octombrie 1307, o zi de vineri, arestarea membrilor ordinului militar și religios din Franța.

Mulți dintre ei au fost apoi anchetați și acuzați, iar după câțiva ani ordinul a fost desființat. Chiar dacă evenimentele sunt atestate istoric, nimic nu arată că ele ar fi stat la baza acestei credințe, iar asocierea cu caracterul nefast al datei a apărut mult mai târziu, precizează Digi24.

De la o publicație franceză la un roman american

Biblioteca Congresului Statelor Unite (Library of Congress) plasează una dintre primele mențiuni explicite despre reputația proastă a zilei de vineri 13 într-o publicație franceză apărută în 1834.

Ulterior, credința a ajuns și în cultura americană, unde a fost popularizată, printre altele, de romanul „Friday, the Thirteenth”, scris de Thomas W. Lawson și apărut în 1907.

Marți 13 sau vineri 17, în funcție de țară

Nu peste tot este privită cu teamă aceeași dată. Spaniolii și grecii se feresc de marți 13, pe când italienii consideră nefastă ziua de vineri 17.

Diferențele arată cât de mult contează obiceiurile locale în felul în care se formează superstițiile legate de anumite zile și numere.

Două fobii, două obiecte ale fricii

Frica de vineri 13 are și un nume, paraskevidekatriafobie. Cuvântul este format din termenii grecești „paraskevi” (vineri) și „dekatria” (treisprezece), la care se adaugă „fobie”, adică teamă, astfel că denumirea redă chiar data care provoacă îngrijorare.

Cei afectați pot ajunge să renunțe la unele activități, temându-se că li s-ar putea întâmpla ceva rău. Totuși, respectarea unei superstiții nu echivalează cu o fobie, iar diferența o fac intensitatea anxietății și cât de mult îi afectează aceasta viața de zi cu zi persoanei respective.

Altceva este triskaidekafobia, care desemnează teama de numărul 13 ca atare, oricare ar fi ziua sau contextul.

Scări, oglinzi sparte și pisici negre

Tradiția populară leagă vineri 13 de o serie de precauții care ar ține ghinionul departe. Unele privesc gesturi socotite nefaste în orice zi, cum ar fi să treci pe sub o scară sau să spargi o oglindă, lucru care, se spune, ar aduce nenoroc timp de șapte ani.

Și pisica neagră care traversează drumul cuiva face obiectul unei superstiții, însă semnificația ei diferă de la o cultură la alta, fiind văzută fie ca semn rău, fie ca simbol al norocului și al protecției.

Începuturi amânate

Cei superstițioși evită ca această dată să marcheze începuturi importante. De aceea, unii preferă să nu semneze contracte, să nu pornească o afacere și să nu ia decizii financiare mari în această zi. Aceeași reticență poate apărea când vine vorba de mutarea într-o casă nouă sau de o nuntă, de teamă că un astfel de moment ar putea avea urmări nefavorabile asupra a ce vine după.

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