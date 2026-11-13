Economia europeană, pe muchie de cuțit. Directorul FMI cere reforme și precauție fiscală

Fondul Monetar Internațional (FMI) a emis un nou avertisment privind stabilitatea economică a continentului. Reprezentanții instituției consideră că economia europeană a atins un nivel ridicat de fragilitate. Un șoc economic, chiar și de o amploare redusă, are capacitatea de a împinge statele în recesiune.

Directorul departamentului european al FMI, Mateusz Szczurek, a prezentat joi concluziile analizei financiare. Fostul ministru de Finanțe polonez a recunoscut rezistența Europei în fața șocului energetic și a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Statele membre au reușit limitarea creșterii prețurilor la energie prin reducerea dependenței de combustibilii fosili.

„Până acum, Europa a depăşit şocul energetic mai bine decât ne temeam. Acest lucru se datorează în mare măsură tranziţiei energetice, care reduce dependenţa de importurile de combustibili fosili”, a declarat Mateusz Szczurek, citat de Antena3CNN.

Cu toate acestea, oficialul a subliniat că ritmul de creștere al zonei euro este nesatisfăcător.

„Europa nu a ieşit încă din zona de pericol. Chiar şi şocuri modeste ar putea declanşa ameninţarea unei recesiuni”, a adăugat el.

Estimările de creștere și recomandările FMI

Prognozele FMI din această toamnă confirmă încetinirea economică. Fără aportul Irlandei, economia zonei euro va înregistra o creștere de doar 1,2% în 2026 și 1,1% în 2027. Această marjă îngustă elimină spațiul de manevră al guvernelor în cazul unei noi crize.

Pentru prevenirea recesiunii, FMI recomandă accelerarea reformelor structurale. Instituția cere guvernelor să stimuleze investițiile prin îmbunătățirea pieței unice europene. Concomitent, statele trebuie să mențină prudența fiscală și să limiteze cheltuielile publice în contextul inflației persistente.

Szczurek a vizat direct Franța în discursul său. Oficialul a cerut adoptarea rapidă a bugetului național, pentru a tempera incertitudinea politică generată de apropierea alegerilor prezidențiale din 2027.

Dezbaterile privind un posibil acord în România

Semnalul de alarmă de la nivel european coincide cu discuțiile intense despre deficitul bugetar al României. Președintele Nicușor Dan a atras atenția, marți, asupra riscului de creștere a costurilor de împrumut. Șeful statului a avertizat că depășirea țintelor de deficit poate forța statul român să solicite intervenția FMI, măsură însoțită de condiționalități drastice.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară că evită să creadă într-un asemenea scenariu, deși nu îl exclude definitiv.

La rândul său, economistul Adrian Negrescu a estimat că anul 2027 va impune noi dificultăți financiare pentru cetățenii români. Analistul consideră că procesul de reducere a deficitului va genera măsuri de austeritate mai severe, pe fondul cheltuielilor masive cu dobânzile.