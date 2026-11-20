Românii își pot verifica online vechimea în muncă și contribuțiile declarate de angajatori, fără să mai meargă la ghișeu. Prin intermediul platformei Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), salariații pot afla dacă perioadele lucrate sunt înregistrate corect. Președinta instituției, Valentina Robu, a explicat, la Antena 3 CNN, cum poate fi accesat serviciul și de ce este important ca datele să fie verificate periodic.

Platforma CNPP permite atât angajaților, cât și pensionarilor să consulte informațiile despre stagiile de cotizare. Sunt disponibile date despre perioadele lucrate înainte și după 1 aprilie 2001, în funcție de documentele existente în evidențele instituției.

„Cei care accesează, și dacă și-au făcut un cont pe portal, pot să intre după, în spațiul virtual privat, în SPV. Aici, fiecare din cei care au cont, pot să își verifice vechimea. Dacă au înainte de aprilie 2001 cărțile de muncă și au fost certificate, își pot regăsi acea perioadă. Au, de asemenea, partea de vechime realizată după aprilie 2001, așa cum a fost preluată din declarația 112, declarații care se pun la ANAF de către angajatori”, a explicat Valentina Robu.

Cum îți poți verifica vechimea în muncă, fără să mergi la ghișeu

Pentru a consulta informațiile, primul pas este crearea unui cont pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice. Solicitantul trebuie să completeze formularul disponibil pe platformă și să parcurgă procedura de verificare a identității. Cei care dețin o semnătură electronică calificată pot finaliza procesul online, fără să se deplaseze la o casă teritorială de pensii.

După activarea contului, utilizatorii pot consulta gratuit mai multe informații:

stagiile de cotizare înregistrate lunar și anual

perioadele lucrate după 1 aprilie 2001

datele raportate de angajatori prin declarațiile fiscale

informațiile despre contribuțiile virate către Pilonul II de pensii private

În cazul perioadelor lucrate înainte de aprilie 2001, vechimea este dovedită, de regulă, prin carnetul de muncă. Dacă acesta nu mai există, pot fi necesare adeverințe eliberate de foștii angajatori sau de instituțiile care dețin arhivele.

De ce este important să verifici dacă angajatorul ți-a declarat contribuțiile

Președinta CNPP atrage atenția că mulți români descoperă abia la pensionare că anumite perioade lucrate nu apar în evidențele instituției. Acest lucru se poate întâmpla atunci când un angajator nu a depus declarațiile necesare. În astfel de situații, angajații trebuie să obțină documente suplimentare pentru a-și dovedi vechimea.

„Poate să-și verifice lunar dacă angajatorul a respectat și are depusă declarația. Este o chestie foarte importantă. Pentru că foarte mulți verifică acest aspect abia în momentul în care se pensionează și constată că, dacă au avut mai mulți angajatori, posibil ca unul din angajatori să nu fi declarat și atunci trebuie să facă mai multe drumuri, la angajator, dacă mai există, sau să meargă să își reconstituie vechimea și tot așa. Și angajații și pensionarii pot verifica”, a precizat Valentina Robu.