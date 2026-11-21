În ceea ce privește perioada în care a condus guvernul, Viorica Dăncilă susține că existau „informatori” pe lângă ea, persoane care îl informau pe Liviu Dragnea, președintele PSD de la acel moment, despre activitatea sa de la Palatul Victoria.

„Și nu-l informau de fiecare dată conform realității. Că dacă îi spuneau realitatea nu era o problemă. (…) Mi-ar fi plăcut ca aceste informații să le dau eu, pentru că le dădeam reale. Dar au fost persoane răuvoitoare, să spun așa, care informau cu totul și cu totul greșit despre aceste lucruri”, a completat Viorica Dăncilă.

„Mult din percepția negativă creată la adresa mea pornea de la propriul partid”

Aceasta a adăugat că Anca Alexandrescu nu se afla printre aceste persoane.

„Doamna Alexandrescu a plecat la un moment dat. Nu, erau mai mulți. Nu o să dau nume. Nu vreau să răscolesc anumite lucruri”, a mai declarat Viorica Dăncilă.

Referitor la greșelile sale de exprimare devenite deja celebre, Viorica Dăncilă susține că „mult din percepția negativă creată la adresa mea pornea de la propriul partid”.

„Mi-au spus pe urmă jurnaliști că de fapt se dorea acest lucru, să se creeze o percepție negativă”, a adăugat fosta prim-ministră.

„Mulți au văzut în mine un pericol”

Totodată, Viorica Dăniclă susține că dorința PSD-ului, propriului partid, de a îi fi accentuate greșelile de exprimare „a venit încă de la început”.

„Pentru că mulți au văzut în mine un pericol. Au crezut că dacă sunt un om implicat, dacă fac lucruri bune, să nu cresc în preferințe și să periclitez scaunul unuia sau altuia. Nu mi-am dorit acest lucru. Era foarte greu să fii premier. Și președinte de partid…e foarte greu, dacă vrei într-adevăr să faci lucruri bune. Deci nu-mi doream acest lucru.

Și având în vedere că n-am avut niciodată probleme cu legea, n-am avut scheleți în dulap, trebuia să fie ceva care să aducă o imagine negativă. Și atunci s-au luat de aceste greșeli. Au venit și cu multe dezinformări, că n-am școală, că…Eu am terminat facultate de cinci ani printre primii. Și o facultate foarte grea. Eu mi-am profesat meseria 20 de ani. Și eram și inginer, predam și la liceu. Tot felul de lucruri urâte pe care nu le-am mai văzut pe urmă. Probabil nici societatea nu era pregătită pentru o femeie”, a explicat Viorica Dăncilă.

„În Comitetul Executiv au votat toți pentru amnistie și grațiere atunci”

Aceasta a mai vorbit și despre presiunile din perioada în care conducea guvernului. Viorica Dăncilă susține că nu Liviu Dragnea a încercat să pună o presiune asupra sa, ci Comitetul Executiv Național.

„Pentru că în Comitetul Executiv Național au votat toți pentru amnistie și grațiere. Și eu le-am spus că nu, nu voi face acest lucru pentru că vom avea sancțiuni de la Uniunea Europeană și eu nu vreau ca țara mea să fie sancționată.

(…) S-a încercat o presiune chiar la nivel de Comitet Executiv. Că acum toți dau vina pe Liviu Dragnea sau pe altceva…dar în Comitetul Executiv au votat toți pentru amnistie și grațiere atunci”, a completat aceasta.

„Nu m-am bucurat de susținere la prezidențiale din partea tuturor organizațiilor”

Viorica Dăncilă a făcut dezvăluiri și despre celebrul CEx de șase ore în care și-a dat demisia de la conducerea PSD, după ce a pierdut alegerile prezidențiale. Aceasta susține că a mers la ședință hotărâtă să își dea demisia.

„Eu cred că trebuie să ai onoare. Și atunci când pierzi, trebuie să vină alții să preia conducerea partidului, chiar dacă acea pierdere atunci s-a făcut cu ajutorul propriului partid. Am înțeles că din alte partide își doreau guvernarea, își doreau puterea. Și este normal, că ăsta este obiectivul unui partid, să obțină puterea, să-și implementeze programul.

Pentru mine a fost neplăcut, pentru că moțiunea de cenzură a trecut cu cinci voturi date de membri ai Partidului Social Democrat și că nu m-am bucurat de susținere la prezidențiale din partea tuturor organizațiilor. Și în acest sens, uitați-vă la declarația domnului Tudose, care a spus public că le-a recomandat membrilor PSD să nu vină la vot, să stea acasă”, a povestit Viorica Dăncilă.

Ce i-a spus Ciolacu lui Dăncilă înainte de CEx

Aceasta susține că în acea ședință au existat și voci în favoarea sa, însă nu a dat nume.

„Dar să știți un lucru. A durat șase ore pentru că eu am vrut să văd părerea tuturor colegilor. Am vrut să văd părerea tuturor colegilor pentru că așa era normal, erau oamenii cu care am lucrat 20 și ceva de ani. Și nu era normal să las doar doi-trei care erau mai vehemenți să vorbească, am vrut să ascult părerea tuturor.

Dar v-am spus, deja când am intrat în sediul Partidului Social Democrat eram hotărâtă să-mi dau demisia. Mai ales, înainte avusesem o discuție cu domnul Ciolacu, a venit la mine, i-am spus acolo că o să-mi dau demisia. Știam de acel complot împotriva mea, știam încă din campania electorală. Mi-a spus că dacă vreau să fac parte din conducere. I-am spus că nu, va veni o nouă conducere care trebuie să-și creioneze singură direcțiile de acțiune și nu este normal ca eu să rămân în conducere”, a mai spus Viorica Dăncilă.

„Unii dintre ei intraseră în panică că nu-mi voi da demisia”

Fosta lideră a PSD a mai povestit că i-a transmis lui Marcel Ciolacu că va prelua organizația de femei a PSD. Totodată, acesta a întrebat-o dacă vrea să candideze ca senator la următoarele alegeri, iar Viorica Dăncilă a acceptat.

În ceea ce privește complotul, Viorica Dăncilă a declarat în trecut că „Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Oprișan, Dragoș Benea au avut un plan de a prelua partidul”.

Revenind la ședința CEx, Viorica Dăncilă susține că și-a anunțat la sfârșit colegii că își dă demisia, după ce i-a ascultat pe fiecare în parte.

„Unii dintre ei intraseră în panică că nu-mi voi da demisia (n.r. nu a dorit să dea nume). Gândiți-vă că puteam să fac altceva dacă nu voiam să-mi dau demisia. Puteam o lună de zile să nu fac niciun CEx, să plec din București. Nu se făcea niciun CEx o lună-două, rămâneam tot președinte. Dar eu consider că trebuie să dai dovadă de demnitate și de onoare. De aceea am făcut imediat CEx-ul, am ascultat părerile tuturor și mi-am dat demisia”, a adăugat Viorica Dăncilă.

„Nu m-am întâlnit niciodată cu domnul Iohannis la Vila Lac sau în altă parte. Nu aveam o relație bună”

Întrebată dacă complotul intern din PSD împotriva sa a fost unul în parteneriat cu Klaus Iohannis, președintele României la acel moment, Viorica Dăncilă a răspuns: „Cred că da”.

„Pentru că am văzut pe urmă modul în care domnul Iohannis s-a raportat la domnul Ciolacu. Am văzut echipa pe care au făcut-o. Gândiți-vă că la mine venea din trei în trei zile și-mi cerea demisia. Mulți atunci au lansat ideea că eu de fapt am făcut un blat cu domnul Iohannis. M-am amuzat. Pentru că atunci când faci un blat, obții și tu ceva. Dar eu am pierdut funcția de premier, am pierdut funcția de președinte de partid, am pierdut alegerile prezidențiale.

Și atunci cum făceam acest blat în care eu numai am pierdut, iar domnul Iohannis a câștigat că și-a adus «guvernul meu»? Deci nu a existat așa ceva, am auzit cât mai multe dezinformări, că ne-am întâlnit la Vila Lac…Nu m-am întâlnit niciodată cu domnul Iohannis la Vila Lac sau în altă parte. Nu aveam o relație bună. Cu toate că mi-aș fi dorit o relație instituțională mult mai bună cu președintele României, că așa este normal”, a mai spus Viorica Dăncilă.

„Mă sunau primari, mă sunau președinți de consilii județene și îmi spuneau că au primit anumite telefoane pentru a nu se implica, pentru a nu câștiga alegerile”

Aceasta a mai adăugat că și-a dat seama de complotul din propriul partid împotriva sa în ziua moțiunii de cenzură în urma căreia guvernul pe care îl conducea a fost demis.

„Pentru că seara eu am vorbit cu domnul Ciolacu, care era președintele Camerei Deputaților, și m-a asigurat că nu va fi nicio problemă. Am aflat atunci, mi s-a spus, că cei care au votat au stat în biroul domnului Ciolacu la Parlament, în biroul președintelui Camerei Deputaților. Iar lucrurile au fost întărite atunci când am văzut că toți cei care au votat împotriva guvernului Dăncilă ori au fost membri ai Parlamentului anul următor, ori au primit funcții de șefi de agenții.

Deci era clar că și-au plătit răsplata trădării. Iar pe urmă am știut în campania electorală: mă sunau primari, mă sunau președinți de consilii județene și îmi spuneau că au primit anumite telefoane pentru a nu se implica, pentru a nu câștiga alegerile. Și atunci mă întreb unde era blatul. Eu, care am luptat să luăm un scor cât mai mare pentru partid, știam că există această trădare, dar am încercat să iau un scor cât mai mare pentru partid, sau de partea celor care au făcut tot posibilul nici măcar să nu intru în turul doi?”, a povestit Viorica Dăncilă.

„Chiar dacă m-aș întâlni cu cei care m-au trădat, nu le-aș reproșa absolut nimic”

Fosta șefă PSD a explicat și de ce a ieșit în spațiul public de-a lungul timpului cu dezvăluiri.

„Ceea ce m-a deranjat a fost faptul că de fapt au dat guvernarea Partidului Național Liberal, o guvernare care mergea bine, domnului Orban, tocmai pentru a-și obține aceste funcții în partid. Și pe urmă, poate dacă România mergea într-o direcție bună, mă retrăgeam și nu mai ieșeam în spațiul public, așa cum hotărâsem în prima fază. Dar pe urmă am văzut că de fapt România a mers din ce în ce mai rău. Și atunci am ieșit în spațiul public și am încercat să spun adevărul, pentru că adevărul este cel care contează și întotdeauna va fi aflat, și să vin cu reacții indiferent de partidul politic”, a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebată ce i-ar reproșa lui Liviu Dragnea dacă s-ar întâlni cu el, aceasta a răspuns că nu i-ar reproșa nimic.

„Cred că și domnia sa și eu am avut destul timp în care să ne facem un bilanț al lucrurilor bune și al lucrurilor rele. Cred că și eu și domnia sa și cred că mulți alți politicieni au învățat din greșelile făcute, am devenit mai înțelepți și nu vom repeta lucrurile care nu au adus un plus, ci dimpotrivă, un minus.

Nu (n.r. nu i-ar reproșa nimic), nu sunt omul care să reproșeze. Chiar dacă m-aș întâlni cu cei care m-au trădat, nu le-aș reproșa absolut nimic. Îi las pe ei să judece după atâția ani dacă au făcut un lucru bun sau nu. Și spun acest lucru pentru că sunt un om credincios, credința este iubire și iertare. Eu i-am iertat, dar cred că în sufletul lor mulți nu se vor ierta ei pentru acel gest”, a declarat Viorica Dăncilă.

„Nu cred că este bună pentru România o demitere a președintelui în acest moment”

În cadrul podcastului, Viorica Dăncilă a vorbit și despre Nicușor Dan. Aceasta a precizat că nu are o evaluare foarte bună a actualului președinte.

„Domnul președinte trebuie să se ridice la nivelul funcției pe care o are. Pentru că noi trebuie să ne simțim reprezentați de președintele României. Trebuie ca președintele României să fie un exemplu pentru foarte mulți dintre noi. Să vedem că președintele României este cel care pune pe masa discuțiilor proiecte importante pentru România, că este un foarte bun negociator, că are discuții cu marile puteri, că are discuții pe proiecte concrete cu vecinii noștri.

Și un program de țară. Un program de țară care să devină realitate. E adevărat, o să spuneți: „Și domnul Iohannis a avut România Educată și nu s-a întâmplat nimic”. Da, dar trebuie să ai un obiectiv, trebuie ca la sfârșitul mandatului efectiv să nu te raportezi: „Nu vreau un partid sau îl vreau pe ăsta””, a explicat Viorica Dăncilă.

Aceasta a mai adăugat că teama lui Nicușor Dan în ceea ce privește suspendarea există, „pentru că vedem că AUR dorește suspendarea”. Totuși, aceasta este de părere că președintele nu va fi suspendat.

„Este o perioadă foarte, foarte grea, cu numeroase provocări și în plan intern, dar mai ales în plan extern, și nu cred că președintele va fi suspendat. Dar îmi doresc ca președintele să se ridice la nivelul funcției pe care o are”, a explicat fosta președintă a PSD.

Totuși, dacă se va ajunge în scenariul suspendării, Viorica Dăncilă susține că președintele ar fi demis.

„Cred că poporul român, în această perioadă în care este din ce în ce mai nemulțumit, nu numai de președinte, de decizii, de partide, de Parlament, de guvern, de foarte multe lucruri, cred că nu va avea, în cazul unei suspendări, o reacție pozitivă la adresa președintelui. Dar repet, nu cred că este bună pentru România o demitere a președintelui în acest moment”, a spus aceasta.

Viorica Dăncilă, despre guvernul Niculescu

În ceea ce privește guvernul condus de Luca Niculescu, Viorica Dăncilă a declarat că nu poate estima cât timp va rezista. A precizat, însă, că noul executiv „a născut un val de speranță”.

„În momentul în care vor dezamăgi, acest guvern va cădea. Dacă nu vor lua măsuri care efectiv să aducă un plus, să știți că ura va fi dublată. Ura va fi dublată. Pe de altă parte, știți foarte bine că eu n-am vorbit niciodată de greaua moștenire. Niciodată, absolut niciodată. Dar faptul că România are o datorie atât de mare, manevra pe care o pot face din punct de vedere financiar este redusă.

Pentru că noi plătim dobândă la dobândă, plătim dobânzi foarte mari, încă mergem pe împrumut și acest lucru nu ne oferă o posibilitate foarte mare de intervenție. Le va fi foarte greu. Dar depinde și de guvern, modul în care se vor raporta. Ce-aș mai face eu în acest moment, pentru că tot sunt președinte al Casei Româno-Chineze, aș încerca să fac un mediu prietenos pentru investitori și aș căuta să transform România dintr-o piață de desfacere într-un pol de producție”, a spus Viorica Dăncilă.