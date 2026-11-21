Aceste imagini NU sunt create cu AI. Am verificat. Am mers pe contul oficial al omului din poze ca să mă conving.Cel pe care îl vedeți în imagini se numește Pavel Zarubin. Mai este numit în presa de opoziție rusească din exil și „jurnalistul personal al lui Putin”.

Pavel Zarubin este cunoscut pentru stilul său jovial cu care îl întâmpină mereu pe liderul de la Kremlin. Îl laudă și îi promovează activitatea. Reportajele sale apar în fiecare sâmbătă la postul de stat de televiziune. Face prin intermediul lor un fel de raport alert al activității lui Putin.

Din acest raport aflăm cât de mult a muncit Putin săptămâna în curs. Emisiunea are o oră și se numește „Moscova Kremlin Putin”.

O caracteristică a emisiunii este că totul se filmează din mai multe unghiuri, pe mai multe camere. De asemenea, pe filmările respective se aplică și un montaj foarte rapid, cam de YouTube. Ceea ce vrea să creeze o activitate intensă, dar mai ales proaspătă, tânăr a lui Putin.

Emisiunea respectivă este prezentată de Soloviov, cel care a amenințat de-a lungul timpului Europa cu atacuri nucleare. Cei doi angajați ai postului rusesc de televiziune, Soloviov și Zarubin, se află sub sancțiunile europene.

Revenind la Zarubin. El are acces practic nelimitat la Putin, îl filmează din diferite unghiuri. Cu ajutorul „jurnalistului său personal”, Putin transmite lumii anumite mesaje, declarații după diferite evenimente.

Nu puține au fost situațiile când Putin l-a corectat pe Zarubin și i-a reproșat anumite întrebări. De exemplu, în momentul în care l-a întrebat despre cucerirea Donbasului. Putin i-a reproșat că a folosit termenul cucerire. Liderul de la Kremlin susținea că Donbasul aparține deja Rusiei. Ce fel de cucerire în acest caz?

Zarubin are acces și la miniștrii din anturajul lui Putin. Aceștia știu asta și se văd nevoiți să îi răspundă la întrebări. Desigur, nu toți. În China, de pildă, Serghei Lavrov, ministrul de Externe, l-a certat pe Zarubin că a îndrăznit să-l întrebe despre negocieri.

Lavrov i-a spus pe un ton dur că de negocieri în China s-a ocupat președintele și că nu trebuie întrebat el.

Dar aceste mici certuri, uneori dure, alteor părintești, nu i-au schimbat cariera lui Pavel Zarubin. El continuă să fie în preajma lui Putin și să-l filmeze din mai multe unghiuri.

În China s-a întrecut pe sine. A suprins rețelele sociale, dar și jurnaliștii de acolo când a apărut cu mai multe camere montate pe el. Una în mână, una pe piept, una la ochelari și, desigur, are sunt operatorii care îl filmează cu camere externe. Evident, au început glumele și meme de rețele sociale. Unele dintre ele îl distrează teribil pe Zarubin. Așa că le distribuie chiar el pe rețelele sociale, părând încântat de atenția care i se acordă.

De altfel, pe rețelele sociale, Zarubin a povestit amuzat cum era să distrugă toate aceste camere. Fără să-și dea seama, în hotelul în care era cazat, a intrat într-o piscină pe care nu a observat-o.