Faza scurtă

La intrarea într-o zonă cu ceață, faza scurtă se aprinde inclusiv ziua, adică aceeași măsură folosită de obicei pe timp de noapte, scrie Libertatea.

Șoferii care au comutatorul luminilor pe poziția „Auto” trebuie să se asigure că nu circulă doar cu luminile de zi (DRL). Noaptea, dacă faza scurtă funcționează deja, ea rămâne aprinsă.

Ceață densă sau ploaie torențială

Pe ceață densă, la faza scurtă se adaugă și luminile de ceață, adică lampa de culoare roșie montată în spate și, pentru autoturismele echipate cu ele, proiectoarele din față.

Dacă ploaia e torențială, dar ceața lipsește, luminile de ceață rămân stinse, iar șoferul circulă numai cu faza scurtă. Precizarea apare și în Regulamentul rutier, care impune faza scurtă pe ploaie torențială, respectiv faza scurtă împreună cu luminile de ceață pe ceață densă.

Avariile, doar în situații speciale

Simpla prezență a ploii nu justifică mersul cu avariile pornite. Ele devin utile atunci când autoturismul înaintează foarte încet sau când a ajuns să reprezinte el însuși un risc pentru ceilalți participanți la trafic.

Un exemplu este o defecțiune care abia mai permite deplasarea, situație în care avariile semnalează pericolul celor aflați în spate. Tot avariile se aprind când mașina a rămas imobilizată pe carosabil sau când oprirea devine inevitabilă din cauza blocării traficului din față.

Viteză redusă și distanță mai mare

Când vizibilitatea pe autostradă se deteriorează, viteza trebuie scăzută treptat, distanța față de vehiculul din față mărită, iar deplasarea se face pe banda din dreapta, conform aceleiași surse.

Pentru situațiile în care, pe ploaie torențială, vizibilitatea coboară sub 100 de metri, regulamentul stabilește în afara localităților o limită de cel mult 50 km/h.

Chiar și cu o vizibilitate mai bună, apa adunată pe carosabil poate provoca acvaplanare, motiv pentru care viteza trebuie redusă înainte de zonele cu apă.

Oprirea, în spațiile de servicii

Atâta timp cât deplasarea în siguranță este încă posibilă, Centrul Infotrafic recomandă ca oprirea să se facă în primul spațiu de servicii întâlnit, unde șoferul poate aștepta.

„Banda de urgență e pentru cazuri justificate. Dacă o pană sau o altă urgență te obligă să oprești imediat, trage cât mai la dreapta, în afara benzilor de circulație, și aprinde avariile”, mai arată sursa citată.