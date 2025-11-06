Muncești o lună să-ți pregătești mașina de iarnă. Prețurile service-urilor auto au bubuit

De Madalina Bahrim
Iarna ne bate la ușă, iar pentru șoferi acest lucru vine la pachet cu o cheltuială suplimentară, fiindcă mașinile trebuie pregătite corespunzător pentru sezonul rece. În acest an, românii trebuie să scoată din buzunar mii de lei pentru a-și echipa autoturismele.

Costul mediu pentru pregătirea completă a unei mașini pentru sezonul rece în România se situează între 1.900 și 3.500 de lei, potrivit unei analize realizate de magazinul online AutoEco, specializat în piese și accesorii auto.

Bateriile, anvelopele de iarnă și consumabilele esențiale rămân principalele cheltuieli pentru șoferi, însă tot mai mulți români văd această investiție ca pe o măsură de prevenție, nu doar ca pe o cheltuială inevitabilă.

Reduceri de Black Friday: investiție inteligentă pentru șoferi

Achizițiile din perioada Black Friday 2025 pot reduce semnificativ costurile: un set de anvelope de iarnă sau all season poate fi mai ieftin cu 100–400 de lei, bateriile auto cu până la 15%, iar consumabilele, precum ulei de motor, filtre, antigel și ștergătoare, beneficiază de reduceri de 25–30%. „Șoferii cumpără preventiv, profitând de prețuri mai bune și de disponibilitatea produselor, tratând întreținerea mașinii ca pe o investiție, nu ca pe o cheltuială”, explică Costin Stan, CEO AutoEco.

Potrivit datelor companiei, 70% din vânzările din noiembrie sunt dedicate produselor de sezon rece, cu creșteri ale cererii de până la 100% pentru ștergătoare și antigel, 80% pentru anvelope și 40% pentru baterii, comparativ cu o perioadă obișnuită.

Față de 2024, valoarea medie a coșului de cumpărături a crescut cu 10 – 15%, alimentată de scumpirile la materii prime și transport, dar și de orientarea către branduri premium, cu durată de viață mai mare.

 

