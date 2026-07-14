Mărturia soției pasagerului aspirat parțial într-un avion Ryanair: L-am apucat de picioare

În timpul zborului, un hublou al aeronavei s-a spart, iar bărbatul a fost aspirat parțial. Soția spune că bărbatul „a fost ieșit” până la piept din avion timp de două minute.

„Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare. M-am gândit: «Dacă murim, murim împreună» a mărturisit femeia, potrivit publicației sârbe Nova, citată de BBC.

Pasagerul aspirat parțial, salvat cu ajutorul altor doi pasageri

Văzând incidentul, alți doi pasageri au sărit în ajutorul femeii, aceasta reușind să-și tragă soțul înapoi în cabină.

Mai mult, aceasta susține că soțul său și-a pierdut cunoștința de trei ori.

Bărbatul a suferit răni grave

Incidentul a fost provocat de o bucată desprinsă din motorul avionului. Piesa metalică a lovit geamul de lângă soțul său, provocând depresurizarea cabinei.

Alți martori ai incidentului au explicat că s-a auzit un zgomot similar unei explozii.

În intervențiile pentru presa locală din Grecia, ceilalți pasageri au povestit că marele noroc al pasagerului a fost faptul că purta centura de siguranță. Astfel, oamenii au reușit să-l țină, dar avea capul și umerii în afara avionului.

Svetlana Grković susține că soțul său, în vârstă de 61 de ani, este în continuare grav rănit și în stare de șoc.

„Pentru mine este important că este în viață… mâna îi este grav rănită și are arsuri. Nu poate comunica și nu își amintește întregul eveniment” a explicat femeia.

Ce spune Ryanair despre incident

Datele de monitorizare a zborului indică faptul că aeronava Ryanair se afla în aer de 10 minute, dar a coborât brusc la 2.700 de metri.

Oficialii companiei susțin că zborul de vineri dimineață de la Salonic spre Memmingen s-a întors la scurt timp de la decolare, după ce o fereastră aflată lângă un pasager s-a desprins în timpul zborului.

Totuși, compania susține că aeronava a revenit la sol în condiții normale.

„Aeronava a aterizat în condiții normale, iar pasagerii s-au întors în terminal. Un pasager a solicitat și a primit asistență medicală la sol, în Salonic„ au explicat reprezentanții companuiei Ryanair.

„Ne-am dat seama imediat că avusese loc o depresurizare. Se auzeau țipete… Pentru o clipă am crezut că cineva deschisese accidental ușa de urgență” a mărturisit și Christina, o altă pasageră a aceluiași zbor pentru Radio Thessaloniki.