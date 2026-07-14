Unele iubiri nu se consumă. Se rafinează

Franța mi-a deschis mintea. Mi-a hrănit curiozitatea. Mi-a ascuțit simțurile și gusturile.

Ruxandra Macicas - Contributor
Unele iubiri nu se consumă. Se rafinează

Fotografie generată cu AI

Franța mi-a deschis mintea. Mi-a hrănit curiozitatea. Mi-a ascuțit simțurile și gusturile.

Ne-am întâlnit prima dată în școala primară, când suspinam privind pozele cu Sacré-Cœur, Champs-Élysées și Turnul Eiffel din manuale.

Călătoriile în străinătate erau posibile atunci doar în imaginație, când uneam punctele din atlasul geografic.

Am compensat cu tabere de franceză, reviste de modă, muzică franțuzească ascultată cu dicționarul în poală și brânză adusă de mama din delegații.

A urmat adolescența, cu miros de Gauloises și de parfum împrumutat de pe raftul mamei. N-au lipsit nici săruturile franțuzești.

La maturitate, nepotismul tipic românesc a tras frâna trenului în care urcasem deja bagajele cu visuri franceze. Măcar nu era TGV.

Am închis „ambasadele” pentru o vreme. Am tăcut. Inclusiv în franceză. Dar n-am rezistat prea mult.

Franța mi-a deschis mintea. Mi-a hrănit curiozitatea. Mi-a ascuțit simțurile și gusturile.

A dat un sens nou poeziei.

A creat dependență. De frumusețe, de bun-gust, de artă, de gastronomie, de conversații fără grabă, la cafenelele pariziene, pe plajele Mediteranei sau în trenurile care străbat Coasta de Azur.

Rămâne cum am stabilit: Vive la France! Allez les Bleus!

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4 comentarii

  1. Ruxandra , apreciez compoziția ta ! E adevărat , pînă în dec. 1989 , ca să poți pleca să vezi Parisul , trebuia să te faci informator . Un preț imens , de neacceptat pentru așa ceva . Dar , a venit vremea să fie liber să-ți dorești să vezi Parisul . Rămîne un loc plin de istorie și cultură . Acum , din păcate trebuie să ai stomacul tare … . S-a înnegrit Parisul !

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  2. Idilic, nimic de zis, dar tabloul trebuie completat cu nenumăratele atacuri teroriste ori cartierele famate din marile orașe în care nu intră nici picior de polițist. Mais, ou sont les neiges d’antan?

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  3. dintre care unii sunt in travesti (vopsiti galbeni peste protocaliu, CU VOPSEA FURATA !)

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