Farmecul discret al Parisului. Ghid pentru cei care ajung în oraş doar cu treabă

Ferestrele franceze și grilajele lor superbe

Se numesc portes-fenêtres în franceză și sunt ferestre de la podea și până la tavan, care se deschid ca o ușă cu două canaturi, în general spre un grilaj care ține loc de balcon. Au apărut în Italia, în perioada Renașterii.

Permit ventilația luminii să intre într-un mod fabulos.

Au fost preluate masiv în arhitectura franceză devenind reprezentative, de unde și numele ”ferestre franceze”.

Soluția este excelentă pentru apartamentele mici din Paris, casele fiind iluminate natural fără a reduce mult din suprafața pereților, scrie casalux.ro.

Acoperișul clădirilor

Acoperișurile îmbrăcate în tablă sunt greu de ignorat. Strălucesc în soare și văzute de sus alcătuiesc o vedere senzațională asupra orașului.

Tabla a fost introdusă în secolul al XIX-lea și a ajuns să fie folosită pentru acoperirea a aproape 80% din clădirile din oraș, datorită proprietăților ei hidrofuge, dar și pentru că este un material ușor și nu foarte dificil de prelucrat.

Acoperișurile îmbrăcate în tablă zincată au devenit unul din simbolurile capitalei franceze, iar după o campanie de câțiva ani, în 2023, Franța a reușit înscrierea lor în Patrimoniul UNESCO.

Acestea au totuși și un dezavantaj. Se încălzesc puternic în verile toride. Franța caută acum soluții care să reducă acest dezavantaj fără a fi nevoită să renunțe la moștenirea sa arhitecturală.

Terase și balcoane

Clădirile din Paris au propria frumusețe, francezii au plante peste tot, chiar și atunci când locuiesc în case mici.

Balcoanele au balustrate din fier forjat lucrate cu migală, apoi sunt o mulțime de parcuri și grădini în Paris.

Bulevardele sunt umbrite de copaci înalți și nu trebuie să cauți grădinile Versailles sau Luxemburg, pentru că descoperi ușor spații verzi chiar și între blocuri.

Bistrourile

În orice zonă care poate fi traversată de turiști, în Paris găsești cafenelele, bistrourile și restaurante.

Au copertine colorate, mese și scaune împrăștiate lejer pe trotuar, iar interiorul este la fel de expresiv fie prin culoare, fie prin stil.

Designul nu este lăsat niciodată la voia întâmplării, chiar și atunci când spațiul este insuficient.

Stațiile de metrou

Cu aproape 250 de kilometri de traseu și peste 300 de statii, dispuse pe 16 linii, Parisul are una din cele mai dezvoltatate rețele de metrou din lume, fiind totodată punct de interes pentru orice turist.

Prima linie de metrou a fost construită în 1900 și este punct de interes alături de Arcul de Triumf, Champs Elysees, Place de la Concorde, Muzeul Luvru sau Bastilia.

Multe dintre stațiile de metrou subterane au un decor minimalist, decorate cu plăci albe de faianță subway și uneori cu accente colorate, iar altfele sunt efectiv fabuloase.

Au statuete și picturi legate de istoria fiecărui loc, cum ar fi stațiile Louvre, Bastille sau Rodin, de pe magistrala 6.

Fotografiatul este însă interzis în rețeaua de metrou din Paris, cine ajunge acolo poate doar să le admire