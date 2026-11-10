Dominic Fritz luptă pentru a redeveni primar. Ce decizie a luat

Pe 19 octombrie 2026, Dominic Fritz a contestat în instanță ordinul prefectului prin care a fost lăsat fără mandat.

G4Media relatează faptul că, în cererea de judecată, primarul demis al Timișoarei solicită instanței să aplice noua Lege a Integrității în integralitatea sa, nu doar punctul care vizează „amendamentul Fritz”.

El cere instanței să ia în considerare și un alt amendament al aceleiași legi care dezincriminează fapta de care este acuzat.

Dominic Fritz s-a adresat instanței

În aceeași solicitare, el solicită judecătorilor, în cazul în care nu se va ajunge la un verdict ferm, să notifice Curtea de Justiție a Uniunii Europene deoarece consideră că speța sa vizează aplicarea Dreptului Uniunii Europene.

Cum se apără prefectul de Timiș

Paul Finta, prefectul județului Timiș, a răspuns cererii de chemare în judecată depusă de Dominic Fritz, precizând că instituția pe care o conduce a aplicat doar o prevedere legală.

Mai mult, acesta a solicitat respingerea acțiunii. Totuși, arată sursa citată, în actele depuse la instanță, prefectul de Timiș nu face referire la amendamentul care vizează dezincriminarea faptelor de care este acuzat primarul demis al Timișoarei.

Instanța a rămas în pronunțare

Marți, 10 noiembrie, Tribunalul Timiș a decis să rămână în pronunțare. Inițial, instanța a stabilit să comunice sentința pe data de 25 noiembrie, însă a revenit asupra deciziei și a stabilit ca sentința să fie pronunțată pe data de 18 noiembrie.

Potrivit legii, termenul-limită la care o instanță se poate pronunța într-un astfel de litigiu administrativ este de 30 de zile de la formularea acțiunii. Data de 18 noiembrie reprezintă împlinirea acestui termen.

Traseul juridic al cazului „Fritz”

Pe 2 noiembrie 2020, Dominic Fritz a avizat un Plan Urbanistic avizat și de primarul precedent. La realizarea documentului a lucrat un arhitect care-l împrumutase pe Fritz pentru campania electorală.

În 2024, Agenția Națională de Integritate a constatat conflictul de interese administrativ în cazul lui Fritz. În mod definitiv, conflictul de interese administrativ a fost constatat, pe 18 iunie 2026, și de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Ulterior, Parlamentul a modificat Legea Integrității, adoptând „Amendamentul Fritz”. Potrivit modificării, persoanele descoperite în conflict de interese rămân fără mandat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.