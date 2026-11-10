Patriarhul Daniel, mesaj după tragedia din Bulgaria: „Ne rugăm pentru sufletele celor care și-au pierdut viața”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis marți, 10 noiembrie, un mesaj de condoleanțe după accidentul devastator produs pe o autostradă din Bulgaria. Douăsprezece persoane au murit, iar zeci au fost rănite în urma unor coliziuni în lanț în care au fost implicate peste 50 de vehicule. Printre răniți se află și un cetățean român.

Mesajul Patriarhului Daniel a fost adresat direct Patriarhului Daniil al Bulgariei, în semn de solidaritate cu poporul bulgar și cu familiile victimelor. Liderul Bisericii Ortodoxe Române și-a exprimat profunda tristețe față de pierderile de vieți omenești și s-a rugat pentru însănătoșirea persoanelor rănite, scrie News.ro.

Patriarhul Daniel, mesaj de solidaritate cu Bulgaria

În scrisoarea transmisă omologului său bulgar, Patriarhul Daniel a amintit amploarea tragediei și numărul mare al victimelor. Acesta a transmis că a primit cu profundă durere vestea accidentului în care au fost implicate zeci de autovehicule pe o autostradă din sud-estul Bulgariei.

„Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să odihnească sufletele celor care și-au pierdut viața”, a transmis Patriarhul Daniel.

Liderul BOR a adresat, totodată, un mesaj de mângâiere familiilor îndoliate și a cerut ajutor divin pentru recuperarea celor răniți. Scrisoarea a fost încheiată cu un mesaj de fraternitate creștină, adresat Patriarhului Daniil și întregului popor bulgar. Mesajul a fost publicat de Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române.

Douăsprezece persoane au murit în accidentul din Bulgaria

Tragedia s-a produs marți, 10 noiembrie, pe autostrada Tracia (A1), care face legătura între capitala Sofia și orașul Burgas, în apropiere de Iambol. Potrivit autorităților bulgare, două accidente în lanț au implicat aproximativ 50 de vehicule, în condiții de ceață densă și vizibilitate redusă.

Bilanțul comunicat de autorități a ajuns la 12 persoane decedate. Ministrul bulgar al Sănătății, Katia Ivkova, a anunțat că 46 de persoane au fost transportate pentru îngrijiri medicale. La locul accidentelor au intervenit numeroase echipaje de salvare. Imaginile prezentate de presa bulgară au arătat autoturisme și alte vehicule grav avariate, unele răsturnate sau cuprinse de flăcări.

Circulația a fost blocată pe ambele sensuri ale autostrăzii, în apropierea nodului rutier Zimnița.

Un cetățean român, printre răniți

Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat că un cetățean român se numără printre persoanele rănite în accident. Românul primește îngrijiri medicale, iar reprezentanții Ambasadei României la Sofia se află în legătură cu familia acestuia.

Președintele Nicușor Dan a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor și a subliniat că România este alături de Bulgaria în aceste momente dificile.

Șeful statului a precizat că a fost informat despre cetățeanul român rănit și i-a urat însănătoșire grabnică. Autoritățile bulgare continuă să investigheze împrejurările producerii accidentelor, în timp ce echipele medicale acordă îngrijiri supraviețuitorilor.