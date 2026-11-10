Scriitorul Michel Houellebecq, pus sub acuzare în Franța pentru afirmații despre musulmani

Judecătorul de instrucție din cadrul Tribunalului Judiciar din Nanterre a dispus punerea sub acuzare a autorului francez Michel Houellebecq pentru complicitate la incitarea la discriminare, ură sau violență pe motive etnice și religioase. Decizia survine ca urmare a plângerilor penale înregistrate după un interviu acordat în noiembrie 2022.

Scriitorul Michel Houellebecq este anchetat în Franța după declarațiile despre populația musulmană

Autorul francez Michel Houellebecq, în vârstă de 70 de ani, a fost pus sub acuzare marți de un judecător de instrucție al Tribunalului Judiciar din Nanterre, potrivit News.ro.

Încadrarea juridică reținută în cauză este de „complicitate la incitarea la discriminare, ură sau violență împotriva unui grup de persoane pe motivul originii lor sau al apartenenței sau neapartenenței la o anumită etnie, națiune, rasă sau religie”.

Procedura penală împotriva scriitorului a fost inițiată de procurorul Republicii, în urma sesizărilor formulate de două organizații: Uniunea Moscheilor din Franța (UMF) și Mișcarea împotriva rasismului și pentru prietenia dintre popoare (MRAP). Plângerile penale au vizat afirmațiile făcute de Michel Houellebecq în cadrul unui dialog extins cu filosoful Michel Onfray, publicație apărută în revista Front Populaire în luna noiembrie a anului 2022.

Afirmațiile incriminate în cadrul interviului

În textul interviului din noiembrie 2022, autorul a făcut referiri la atacurile teroriste din 13 noiembrie 2015 și la posibilitatea unor acțiuni de ripostă.

„Când teritorii întregi vor fi sub control islamist, cred că vor avea loc acte de rezistență. Vor avea loc atentate și împușcături în moschei, în cafenelele frecventate de musulmani, pe scurt, un fel de Bataclan pe dos. Iar musulmanii nu se vor mulțumi doar să pună lumânări și buchete de flori. Așa că, da, lucrurile se pot întâmpla destul de repede”, a susținut Michel Houellebecq în publicația menționată.

De asemenea, în cadrul aceleiași conversații, scriitorul a adăugat afirmații cu privire la raportul dintre populația majoritară și comunitățile musulmane:

„Cred că dorința populației franceze de origine, cum se spune, nu este ca musulmanii să se asimileze, ci ca aceștia să înceteze să-i fure și să-i agreseze; pe scurt, ca violența lor să scadă, ca ei să respecte legea și oameni. Sau, o altă soluție bună, să plece. Pentru mulți musulmani, cea mai bună soluție, în acest moment, este fără îndoială întoarcerea”.

Poziția referitoare la teoria schimburilor demografice

Tot în interviul cu Michel Onfray, autorul a comentat noțiunea de „mare înlocuire”, concept formulat în anul 2011 de scriitorul Renaud Camus referitor la modificarea structurii populației.

„Am fost foarte șocat că se numește asta o teorie. Nu este o teorie, ci un fapt. Renaud Camus este un scriitor bun, nu există nicio îndoială în privința asta. Așadar, el a constatat o «mare înlocuire» sau, pentru a fi mai precis, modificarea compoziției etnice și religioase a populației europene. Este o evidență statistică”, a declarat scriitorul.

Poziția avocaților lui Michel Houllebecq

Echipa de avocați care asigură apărarea autorului, formată din Thibault de Montbrial și Louis Cailliez, a transmis public poziția clientului lor cu privire la acuzațiile formulate.

„Michel Houellebecq contestă infracțiunea penală de care este acuzat. Declarațiile incriminate nu conțin nicio formă de îndemn, nici măcar implicit, și se încadrează, prin urmare, în libertatea de opinie și de exprimare. Un profet al nenorocirilor nu dorește nenorocirea, dimpotrivă. Locul său nu este într-un tribunal”, au menționat apărătorii acestuia.

Conform cadrului legal aplicabil, faptele pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale sunt sancționate cu o pedeapsă de până la un an de închisoare și o amendă în valoare de 45.000 de euro.

Dosarul a înregistrat anterior și retragerea uneia dintre inițiativele juridice. Rectorul Marii Moschei din Paris, Chems-Eddine Hafiz, anunțase intenția de a depune o plângere penală în urma publicării interviului. Totuși, în luna ianuarie 2023, după o întrevedere directă cu scriitorul, reprezentantul Marii Moschei din Paris a renunțat la demersul judiciar.

Ulterior apariției interviului, Michel Houellebecq a lansat volumul intitulat „Quelques mois dans ma vie”. În această lucrare autobiografică, autorul a abordat comentariile anterioare privitoare la religia islamică, declarând că unele dintre formulările sale au fost „neîndemânatice” sau interpretate eronat de către opinia publică.

Subiectele conexe religiei islamice au constituit teme centrale în operele de ficțiune ale autorului. În cursul lunii ianuarie 2015, acesta a publicat romanul de anticipație „Soumission”, lucrare al cărei subiect prezintă alegerea unui președinte de religie musulmană la conducerea Republicii Franceze și aplicarea ulterioară a unui sistem politic bazat pe principii islamice moderate. Ancheta derulată la Tribunalul Judiciar din Nanterre se află în curs de desfășurare.