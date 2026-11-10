VIDEO „Deceuri”, cuvântul care a intrat în DOOM 3 și îi surprinde pe români. Ce înseamnă, de fapt

Limba română are un cuvânt pentru întrebările care încep cu „de ce?”. Este vorba despre „deceuri”, un termen inclus în cea de-a treia ediție a Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM 3). Cuvântul a fost readus în atenția publicului printr-un videoclip publicat de Dicție.ro.

La prima vedere, termenul „deceuri” poate părea o greșeală de scriere sau chiar o invenție. În realitate, acesta figurează pe lista cuvintelor introduse în DOOM 3, ediție publicată în 2021. Deși nu este utilizat frecvent în conversațiile obișnuite, cuvântul are un sens cât se poate de simplu.

Ce înseamnă „deceuri” și când poate fi folosit

Potrivit unei analize lingvistice publicate în revista „Limba Română”, „deceuri” desemnează întrebările formulate cu „de ce?”. Termenul este considerat familiar și face parte din categoria substantivelor care au numai formă de plural.

De exemplu, atunci când un copil își întreabă părinții de ce plouă, de ce este cerul albastru sau de ce trebuie să meargă la școală, toate aceste întrebări pot fi numite, într-un registru familiar, „deceuri”.

Cuvântul a fost format prin transformarea structurii interogative „de ce” într-un substantiv, la care s-a adăugat terminația „-uri”.

Spre deosebire de alte substantive, acesta este consemnat în DOOM 3 doar la plural. Prin urmare, nu există o formă de singular recomandată de această ediție a dicționarului.

Cum a ajuns cuvântul în dicționar

Termenul „deceuri” apare pe lista oficială a cuvintelor noi din DOOM 3, disponibilă pe site-ul Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române.

Includerea sa nu înseamnă însă că termenul a fost inventat recent sau că românii sunt obligați să îl folosească.

Dicționarul consemnează și cuvinte care circulă în limbajul familiar, regional sau popular, chiar dacă acestea sunt mai puțin întâlnite în exprimarea de zi cu zi.

Potrivit cercetătoarei Ana Iorga Mihail, „deceuri” se numără printre substantivele noi introduse în DOOM 3 care există numai la plural. În aceeași categorie se regăsesc și alte cuvinte cunoscute, precum „păcănele”, „electrocasnice” sau „electronice”.

Nu este singurul cuvânt neobișnuit din DOOM 3

Apariția termenului în videoclipul publicat de Dicție.ro readuce în discuție modul în care evoluează limba română și felul în care expresiile uzuale ajung să fie recunoscute în dicționare.

În ultimele săptămâni, și alte cuvinte au atras atenția publicului. Printre acestea se numără „supat”, care desemnează în limbaj popular spațiul de sub pat, dar și „colivăreasă”, termen folosit pentru o femeie care prepară sau comercializează colivă.

DOOM 3 cuprinde peste 65.000 de articole și include peste 3.600 de intrări noi față de ediția precedentă, publicată în 2005.

Spre deosebire de Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), care prezintă sensurile cuvintelor, DOOM stabilește regulile privind scrierea, pronunțarea și formele gramaticale.

Astfel, „deceuri” nu reprezintă o schimbare a modului în care românii trebuie să formuleze întrebările, ci recunoașterea unei forme deja existente în limbajul familiar.