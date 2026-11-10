Parcul Văcărești, salvat cu apa de ploaie de pe Sun Plaza în perioadele de secetă. Proiect pilot, finanțat de Comisia Europeană

Apa pluvială de pe acoperișul Sun Plaza va fi folosită pentru refacerea unor bălți temporare ale Parcului Văcărești. Colectarea se va face printr-un proiect pilot, NATALIE, finanțat de Comisia Europeană prin programul Horizon Europe, care reunește 42 de parteneri din nouă țări.

Proiectul urmărește refacerea unor bălți temporare prin folosirea apei pluviale colectate de pe acoperișul Sun Plaza.

„Sunt momente în care, mai ales în verile secetoase, viața din cadrul parcului suferă. Apa se evaporă, plantele se usucă, fauna suferă”, iar primul pas este colectarea apei de ploaie, explică primarul general Ciprian Ciucu într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook.

Un prim pas a fost realizat chiar în această săptămână, spune primarul, când, „împreună cu partenerii de la Parcul Natural București, care implementează un proiect pilot, de cercetare, finanțat cu bani europeni, prin care se vor colecta apele pluviale de pe acoperișul Sun Plaza (le mulțumesc pentru colaborare!)”.

Se vor monta biofiltre și vor fi alimentate controlat bălțile temporare, pentru refacerea habitatelor și conservarea biodiversități.

El a anunțat, totodată, că administrarea biodiversității din Parcul Natural Văcărești a fost preluată de PMB, încă din mandatul lui Nicușor Dan care a creat și „o instituție în acest sens, care să administreze parcul”.

Cum funcționează proiectul

Apa va fi stocată într-un bazin de retenție, apoi pompată printr-o conductă îngropată până la parc, explică Primăria Capitalei, într-un comunicat lansat marți pe Facebook.

Înainte de a ajunge în bălți, va trece prin trei biofiltre care o vor curăța în mod natural.

Vor fi rezolvate, astfel, trei probleme importante:

Prevenirea inundațiilor atunci când plouă abundent, prin colectarea și stocarea apei pluviale,

Reducerea efectelor perioadelor secetoase, asigurând apă pentru zonele umede;

Refacerea habitatelor naturale și salvarea câtorva specii de anfibieni care trăiesc aici: tritonul cu creasta, tritonul comun, broasca râioasă verde și izvorașul de baltă cu burta roșie.

Lucrările au început luna trecută, vor fi gata la finalul acestei luni, iar din primăvara anului viitor stația va fi funcțională.

Primarul Ciprian Ciucu a vizitat marți locul de implementare a proiectului, împreună cu câțiva zeci de reprezentanți internaționali și parteneri de la Asociația Parcul Natural București, Sun Plaza, PS4 și colegii de la Administrația Parcului Natural Văcărești.